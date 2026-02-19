Reconocen a Persio Maldonado Bonnelly por su respaldo a la difusión de valores evangélicos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Concentración Evangélica “Voz de Dios” otorgó un Reconocimiento Especial al periódico El Nuevo Diario, en la persona de su gerente general, Persio Maldonado Bonnelly, por su valioso apoyo, colaboración y disposición al respaldar y brindar cobertura a esta importante actividad evangélica.

El reconocimiento fue entregado por el reverendo Waldo Castillo, pastor de la Iglesia Metodista Libre Casa de Adoración en La Romana, en el marco de la concentración evangélica que reunió a cientos de fieles con el propósito de proclamar el mensaje del evangelio y fortalecer los valores evangélicos en la nación.

La placa entregada resalta que la distinción se concede por el respaldo mediático brindado a la actividad, contribuyendo así a la difusión del mensaje del evangelio y a la promoción de principios y valores evangélicos en la sociedad dominicana.

Durante el acto, los organizadores destacaron la importancia de contar con medios de comunicación comprometidos con la cobertura de iniciativas que promueven la fe, la unidad y el fortalecimiento espiritual del país.

El reconocimiento cita el versículo bíblico de la Biblia, Deuteronomio 28:6:

“Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir”.

Con este gesto, la comunidad evangélica reafirma su agradecimiento al periódico El Nuevo Diario y a su gerente general, Persio Maldonado Bonnelly, por su compromiso con la difusión de mensajes de fe, esperanza y valores evangélicos en la República Dominicana.