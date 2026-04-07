Disfrute de un destilado con toque único gastronómico

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En un encuentro íntimo y cuidadosamente curado, se ofreció la experiencia ‘Dessert Series’ una propuesta de Johnnie Walker Blue Label desarrollada junto al chef Erik Malmsten.

Un grupo de invitados tuvieron la primicia de conocer y probar la primera creación de la serie en una velada pensada para despertar conversación, cercanía y deseo alrededor de la iniciativa.

La creación que inaugura Dessert Series es el ‘Johnnie Walker Blue Label Ice Cream Sandwich’, un postre que combina helado de vainilla infusionado con Johnnie Walker Blue Label, galleta de chocolate oscuro dominicano, fudge de miel orgánica con pecanas tostadas y un toque de sal marina, dando como resultado una experiencia que equilibra técnica, memoria y contraste de sabores.

Carla Chalas fungió como co-anfitriona de la noche en este espacio cálido y elegante donde se anunció que esta primera edición estará disponible en los restaurantes O.Livia y Okazu, en una tirada limitada de 100 unidades, reforzando el carácter exclusivo de la experiencia.

De su lado, el chef Erik Malmsten, expresó que esta colaboración representa una oportunidad de llevar su lenguaje culinario a un nuevo terreno creativo. “En esta primera edición quise trabajar una idea que conectara con la memoria y la nostalgia, pero desde una ejecución precisa, elegante y contemporánea, incorporando ingredientes que también hablan de nuestra identidad”, explicó.