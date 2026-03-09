Mujeres impactan empleos y crédito

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El año pasado se registraron 74 mil nuevos empleos formales en el sistema de registros laborales, de los cuales el 53% fueron ocupados por mujeres, reflejando un aumento en su participación en la economía dominicana.

Así lo destacó el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, quien indicó que según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el salario cotizable promedio de las mujeres es ligeramente superior al de los hombres, lo que atribuyó a mayores niveles educativos y a una creciente estabilidad laboral femenina.

Gómez Mazara, que habló en la primera edición del Foro Promipyme Mujer “Inclusión financiera: el rol de la mujer en el crecimiento económico”, señaló que el amplio peso del autoempleo femenino en el sector informal ha sido determinante para el desarrollo del microcrédito.

Explicó que, debido a restricciones regulatorias y a la naturaleza de las garantías exigidas, la banca tradicional tiende a concentrar sus préstamos en empresas dirigidas por hombres, que generalmente poseen negocios de mayor escala y activos tangibles. En ese contexto, indicó que las microfinanzas han encontrado su principal nicho en los emprendimientos de menor tamaño, donde predominan las mujeres.

Indicó que esta realidad ha influido en el diseño de la política crediticia de Promipyme. Actualmente, el 62% de los créditos otorgados por la institución corresponde a mujeres, la segunda mayor proporción dentro del sistema financiero dominicano.

Añadió que desde el inicio de la gestión se han desembolsado RD$16,775 millones, de los cuales el 51% ha sido destinado a negocios de mujeres. Afirmó que la priorización del crédito femenino no responde únicamente a criterios de equidad, sino también a razones financieras: los niveles de morosidad son más bajos en las mujeres.