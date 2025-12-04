Óptica Félix
Empresa oftalmológica feliz de celebrar su 70 aniversario
Los asistentes disfrutaron de un desfile en el que se exhibieron los más recientes modelos de lentes oftálmicos
Llenos de regocijo ejecutivos de Óptica Félix celebraron su 70 aniversario junto a clientes, amigos, oftalmólogos, proveedores y representantes de los medios de comunicación.
Tras dar la bienvenida, Clara Félix, gerente de Mercadeo y Ventas, presentó un recorrido histórico sobre estos años de trayectoria, mostrando los avances tecnológicos en productos y servicios ópticos a lo largo del tiempo.
“El principal activo de una empresa es su historia”, afirmó la ejecutiva, al resaltar la evolución y el compromiso de Óptica Félix con la innovación continua.