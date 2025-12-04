Empresa oftalmológica feliz de celebrar su 70 aniversario

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Llenos de regocijo ejecutivos de Óptica Félix celebraron su 70 aniversario junto a clientes, amigos, oftalmólogos, proveedores y representantes de los medios de comunicación.

Tras dar la bienvenida, Clara Félix, gerente de Mercadeo y Ventas, presentó un recorrido histórico sobre estos años de trayectoria, mostrando los avances tecnológicos en productos y servicios ópticos a lo largo del tiempo.

“El principal activo de una empresa es su historia”, afirmó la ejecutiva, al resaltar la evolución y el compromiso de Óptica Félix con la innovación continua.