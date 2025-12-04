Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Empresa oftalmológica feliz de celebrar su 70 aniversario

Los asistentes disfrutaron de un desfile en el que se exhibieron los más recientes modelos de lentes oftálmicos

Erca Jiminián, Javier Félix, Clara Félix, Hans Duarte y Mary Campos.

Lisbel Sánchez Peña

Llenos de regocijo ejecutivos de Óptica Félix celebraron su 70 aniversario junto a clientes, amigos, oftalmólogos, proveedores y representantes de los medios de comunicación.

Tras dar la bienvenida, Clara Félix, gerente de Mercadeo y Ventas, presentó un recorrido histórico sobre estos años de trayectoria, mostrando los avances tecnológicos en productos y servicios ópticos a lo largo del tiempo.

“El principal activo de una empresa es su historia”, afirmó la ejecutiva, al resaltar la evolución y el compromiso de Óptica Félix con la innovación continua.

Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.

