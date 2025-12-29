Especialistas en piel celebran tiempo de Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Navidad es tiempo propicio de unidad y compartir. Con este sentido, responsables de la clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert celebraron su tradicional encuentro navideño donde la alegría se hizo destacar en todo momento.

El cálido evento sirvió para rendir homenaje al fundador de la institución, el doctor Huberto Bogaert, reconocido maestro de la dermatología dominicana, cuyo legado de excelencia médica y compromiso social permanece vigente tras su fallecimiento en 2001.

Además la ocasión conmemoró a lo grande los más de 35 años de trayectoria de la fundación anunciando sus planes de expansión para el esperado año 2026.

Luisa González de Bogaert, quien dirige esta fundación, recibió y compartió con los asistentes comentándoles que “celebramos 35 años de trascendencia médica manteniendo viva la tradición de nuestro fundador: brindar salud con excelencia científica y profunda humanidad. Cada logro alcanzado reafirma nuestro compromiso con la dermatología dominicana”.

Entre las novedades de crecimiento, la experta en salud de la piel expresó que se encuentran la digitalización completa de sus servicios, el lanzamiento de una nueva página web con sistema de citas en línea y la habilitación de tres nuevos consultorios: ‘Nutrición Médica Integral’ y ‘Dermatología Pediátrica’; el área para pacientes con movilidad reducida y el área de espera serán renovadas en el marco de estos planes.

Durante el encuentro, una música alegre deleitó el ambiente, una degustación de un exquisito menú encantó al paladar y las anécdotas también formaron parte del conversatorio entre los presentes quienes brindaron por un bendecido Año Nuevo.