Encuentro navideño
Joyería celebra con amistades y clientes
Rita Soriano, fundadora de la tienda, dijo: “Hoy celebramos la Navidad, pero también celebramos a nuestros clientes, que durante todo el año nos permiten ser parte de sus mejores historias”.
Ya es una tradición que para esta época Rita’s Joyas celebre su esperado cóctel navideño junto a sus clientes y amistades.
Se trata de un encuentro en donde los invitados, en su gran mayoría damas, disfrutan de una velada matizada por la camaradería, buenos tragos y la excusa perfecta para apreciar la colección de joyas, que incluye desde oro 10k, 14k y 18k, hasta fina plata 925 en larimar y ámbar dominicano.
Además de piedras preciosas, aquí destaca la exclusiva línea artesanal Petra, elaborada a mano con esencia dominicana.
