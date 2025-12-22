Joyería celebra con amistades y clientes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ya es una tradición que para esta época Rita’s Joyas celebre su esperado cóctel navideño junto a sus clientes y amistades.

Se trata de un encuentro en donde los invitados, en su gran mayoría damas, disfrutan de una velada matizada por la camaradería, buenos tragos y la excusa perfecta para apreciar la colección de joyas, que incluye desde oro 10k, 14k y 18k, hasta fina plata 925 en larimar y ámbar dominicano.

Además de piedras preciosas, aquí destaca la exclusiva línea artesanal Petra, elaborada a mano con esencia dominicana.

Rita Soriano, fundadora de la tienda, dijo: “Hoy celebramos la Navidad, pero también celebramos a nuestros clientes, que durante todo el año nos permiten ser parte de sus mejores historias”.