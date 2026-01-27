Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte de la celebración de los 60 años de tienda la Sirena, directivos de Grupo Ramos presentaron un museo conmemorativo en el atrio central de Galerías 360 sirviendo como un ejercicio de memoria institucional sobre la evolución del sector retail en el país.

A través de piezas, imágenes y elementos emblemáticos, el museo ofreció un recorrido por seis décadas de historia, desde los inicios hasta su consolidación como una de las marcas más representativas del comercio minorista.

El espacio puso en valor los hitos que han acompañado la transformación del consumo y la cercanía sostenida con generaciones de familias dominicanas.

“A lo largo de 60 años, la marca ha crecido junto a su gente, manteniendo como eje la cercanía, la confianza y el compromiso”, dijo Carmen Julia Ángeles, directora de mercadeo.