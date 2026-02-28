‘Forjando Legados’, gala benéfica de la universidad Unibe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Responsables de la Universidad Iberoamericana, (Unibe), celebraron la primera edición de la gala benéfica ‘Forjando Legados’, una iniciativa impulsada por su círculo de egresados (CEU) y el fideicomiso filantrópico Friends Raising Unibe, con el propósito de recaudar fondos para fortalecer los programas de becas de la universidad.

Estos programas, informaron, no solo representan un apoyo económico, sino una apuesta estratégica por el talento, la equidad y la movilidad social.

Odile Camilo Vincent, rectora de Unibe, expresó que “Esta noche nos convoca un propósito muy concreto: crear oportunidades reales para jóvenes con talento. Les agradezco sinceramente su solidaridad y su confianza en el poder de la educación para transformar vidas”.

En el marco del acto, se llevó a cabo la primera edición de los reconocimientos “Egresados que Transforman”, un homenaje a profesionales egresados siendo reconocidos: María Esperanza Haché, egresada de la Escuela de Educación y fundadora del programa ‘Yo También Puedo’; Edgar Reynoso Vanderhorst, egresado de la Escuela de Medicina, creador de la ‘Técnica Vanhorst’ para la regulación del estrés, conferencista TEDx y autor del libro ‘Wellness: Optimizing Yourself’ y Milly Féliz, egresada de la Escuela de Psicología, y fundadora de The Wise Self Psychotherapy Clinic, reconocida en 2025 con el premio al ‘Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta’.

La trayectoria de los premiados refleja el impacto de una formación académica de servicio, excelencia y de responsabilidad social.

“Nuestros estudiantes becados se forman como verdaderos líderes transformadores, aprovechando al máximo las plataformas y recursos que ofrecemos durante su vida académica y construyendo un perfil de egresado preparado para afrontar los constantes cambios y desafíos sociales”, afirmó el doctor Leandro Féliz Matos, presidente del CEU y decano de Innovación y Desarrollo Institucional de Unibe.