Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Rostros

Reconocimientos

Fundación Solidaridad celebra 35 años de compromiso con la democracia

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega de reconocimientos a fundadores.

Fundación Solidaridad

Fundación Solidaridad

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En un acto cargado de esperanza, la Fundación Solidaridad celebró su 35 aniversario, reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, evento en el cual se entregaron reconocimientos a personalidades que han colaborado con la institución.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Denis Mota, presidente de la Fundación Solidaridad, quien destacó que estos 35 años han sido posibles gracias a la nobleza, el compromiso ético y la coherencia de su liderazgo institucional, así como al trabajo de las personas que han formado parte de la organización.

“En este tiempo, la Fundación Solidaridad ha acompañado comunidades urbanas y rurales; ha fortalecido organizaciones sociales; ha promovido la participación ciudadana; y ha incidido en políticas públicas orientadas al desarrollo local, la equidad de género, la transparencia y la gobernabilidad democrática”, expresó Mota, quien citó el impulso pionero del Presupuesto Participativo Municipal hasta la veeduría social, la formación de liderazgos comunitarios, la educación ciudadana de jóvenes y mujeres, y la investigación aplicada. “Nuestro trabajo ha buscado siempre empoderar a la ciudadanía como sujeto activo de su propio desarrollo”, remarcó.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega de reconocimientos a fundadores, miembros históricos, aliados estratégicos y colaboradores, en honor a su aporte al fortalecimiento institucional, la incidencia en políticas públicas y la promoción de la ciudadanía activa.

De esta manera, recibieron distinciones, Denis Mota, Guillermina Peña, José De Luna y Claudio Lugo Pérez, así como Olga Luciano, Víctor Pérez, Miguel Ángel Cid y Leandro Martínez. Además, se rindió homenaje póstumo a los fundadores Félix Castillo, Manuel Núñez y Mercedes Cabral.

La Fundación Solidaridad otorgó reconocimientos especiales a personalidades e instituciones aliadas, entre ellas al presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, por su histórico impulso al Presupuesto Participativo y su respaldo constante desde el ámbito municipal y nacional.

Además, al alcalde del municipio de Villa González, César Álvarez; Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional y al Distrito Educativo 08-04, por sus aportes al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking