Harvard Callbacks inicia su agenda en el país con encuentro en Casas del XVI

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Casas del XVI fue escenario de un ameno y distintivo encuentro que reunió al Harvard Alumni of the Dominican Republic para una presentación especial del grupo a capella Harvard Callbacks, con el que dieron inicio a su gira internacional.

La actividad fue celebrada en Casas del XVI y congregó a egresados de Harvard en el país, invitados especiales y aliados estratégicos en una velada concebida para fortalecer los lazos amistosos y artísticos.

El evento tuvo como eje central propiciar un encuentro de los egresados en un entorno íntimo que combinó camaradería, recuerdos y una original presentación musical.

Durante la velada, los Harvard Callbacks ofrecieron un repertorio caracterizado por arreglos vocales propios, con influencias marcadas del R&B y el Soul, el sello distintivo del grupo desde su fundación en 1986. Su propuesta artística, reconocida internacionalmente, aportó una experiencia sensorial que dio un carácter especial al encuentro.

Nicholas McQuilling, Kellee Brown, Rocío Velarde, Mirtha Cabral, Janet Rivera y Ramón Hipólito Mejía.

La presentación marcó el primer compromiso del grupo en la República Dominicana dentro de su gira internacional, una tradición que los ha llevado a escenarios de América, Europa y Asia, consolidándolos como uno de los grupos a cappella más aclamados del ámbito universitario.

Como figuras destacadas del evento participaron Kellee Brown (HLS’92), egresada de la Es-cuela de Leyes de Harvard y contacto local del grupo de egresados de Harvard en el país, así como Warren Chase (H’70), reconocido miembro de la comunidad, quienes compartieron unas palabras de agradecimiento y resaltaron la importancia de crear espacios de conexión cultural y creativa.

Tania Ramírez, en nombre de Casas del XVI, destacó que actividades como esta contribuyen a fortalecer los vínculos con la comunidad artística, al tiempo que posicionan a la Ciudad Colonial como un punto de encuentro para iniciativas culturales.

La ejecutiva precisó que con este tipo de iniciativas Casas del XVI reafirma su vocación como espacio de convergencia entre historia, cultura y esparcimiento, acogiendo propuestas que trascienden lo turístico para convertirse en experiencias de valor cultural y académico.

El evento contó con el respaldo de Warren Chase como patrocinador platino; Humano Seguros como patrocinador oro y Mirtha Cabral (HBS’94), Andrew McQuilling (H’88, HBS’94), Kellee Brown (HLS’92) y Alejandro Peña Prieto (HLS’92) como patrocinadores plata, cuyo apoyo hizo posible la realización de esta velada.

Sobre Casas del XVI



Karina García, Sandra Jacobo, Marinela Sallent y Clara Taveras.

Casas del XVI es un hotel boutique de lujo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo que opera en casas antiguas cuidadosamente restauradas, donde el encanto colonial y las amenidades modernas se fusionan para brindar una experiencia singular y servicio exclusivo.

El hotel es administrado por Solara Real Estate, una empresa hotelera dentro del Fondo de Inversión de Bienes Raíces Terra República Dominicana, el cual es co-administrado por Terra RD Partners e Inicia.