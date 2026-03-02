Mujer Pro
Cristal Sánchez: “Éxito que compromete mis valores no es éxito, es intercambio”
Mujer Pro continúa posicionándose como una plataforma que impulsa conversaciones transformadoras para mujeres que buscan crecer profesionalmente sin perder su esencia.
En el marco del evento Mujer Pro, creado por la empresaria Ely Vargas, la comunicadora y líder de comunidades femeninas Cristal Sánchez participó como panelista invitada en el conversatorio “Líderes con Propósito”, donde compartió una postura firme sobre liderazgo, coherencia y fe en el mundo actual.
Ante un auditorio compuesto por mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales, Sánchez destacó que el crecimiento verdadero no puede construirse a costa de la identidad ni de los valores personales.
“Éxito que compromete mis valores no es éxito, es intercambio. Y como creyente, no quiero ganar todo afuera y perderme por dentro”, expresó durante su intervención.
El evento también contó con la participación de destacadas expositoras como Paola Cabrera, Raquel Reyes y Miguelisa Peguero, entre otras líderes que enriquecieron la jornada con sus experiencias y perspectivas.
Esta participación consolida a Sánchez como referente en liderazgo femenino con propósito.
Cristal Sánchez es comunicadora, creadora de contenido y presidenta de la fundación Reinas que Dan la Mano, iniciativa enfocada en impactar y edificar comunidades femeninas a través de proyectos sociales y espacios de formación.
