Cristal Sánchez: “Éxito que compromete mis valores no es éxito, es intercambio”

En el marco del evento Mujer Pro, creado por la empresaria Ely Vargas, la comunicadora y líder de comunidades femeninas Cristal Sánchez participó como panelista invitada en el conversatorio “Líderes con Propósito”, donde compartió una postura firme sobre liderazgo, coherencia y fe en el mundo actual.

Ante un auditorio compuesto por mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales, Sánchez destacó que el crecimiento verdadero no puede construirse a costa de la identidad ni de los valores personales.

“Éxito que compromete mis valores no es éxito, es intercambio. Y como creyente, no quiero ganar todo afuera y perderme por dentro”, expresó durante su intervención.

Mujer Pro

El evento también contó con la participación de destacadas expositoras como Paola Cabrera, Raquel Reyes y Miguelisa Peguero, entre otras líderes que enriquecieron la jornada con sus experiencias y perspectivas.

Esta participación consolida a Sánchez como referente en liderazgo femenino con propósito.

Cristal Sánchez es comunicadora, creadora de contenido y presidenta de la fundación Reinas que Dan la Mano, iniciativa enfocada en impactar y edificar comunidades femeninas a través de proyectos sociales y espacios de formación.

Mujer Pro continúa posicionándose como una plataforma que impulsa conversaciones transformadoras para mujeres que buscan crecer profesionalmente sin perder su esencia.