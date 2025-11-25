“La imagen habla antes de que digas una sola palabra”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La imagen puede abrir puertas inimaginables, pero también tiene el poder de cerrar oportunidades que merecías, porque habla antes de que digas una sola palabra.

Con esta premisa inició la charla “Estilo con estrategia: la imagen como herramienta de negocio”, impartida por la comunicadora y asesora de imagen Claudine Nova, en una tarde dedicada a las mujeres.

El encuentro incluyó un “pop up” de venta de ropa, mercancía de la tienda “Marny’s Closet” y el testimonio de Andria Colón, una exitosa dueña de negocio que dio un salto de fe al dejar su trabajo fijo para emprender.