Irene Vallejo recibe un Doctor Honoris Causa

Con mucha emotividad, alegría y orgullo, la directiva de la Universidad APEC (Unapec) confirió el título de ‘Doctor Honoris Causa’ a la reconocida escritora, filóloga y ensayista española Irene Vallejo Moreu, cuya obra ha marcado profundamente el pensamiento humanista contemporáneo, la defensa de la lectura y la revalorización del legado clásico en la sociedad actual.

Familiares, amigos, autoridades académicas y demás invitados especiales fueron testigos de este acto tan significativo, ya que se trató de la más alta distinción académica, y que de acuerdo a la directiva de APEC, esta devolvió al mundo la conciencia sobre el valor del conocimiento en tiempos de inteligencia artificial, porque llega en un momento donde el mundo discute el futuro de la lectura, el conocimiento y la humanidad frente a la tecnología. Tras recibir el doctorado ‘Honoris Causa’, la escritora destacó que esa institución de enseñanza se encarga de proteger y expandir el legado humanista..