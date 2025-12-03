Gala de Oro resaltará la dignidad de los adultos mayores en el Asilo San Francisco de Asís

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité de Bienhechores del Asilo San Francisco de Asís presidido por Luis Mejía Oviedo y Yonoris Estrella de Mejía, junto a la directora general la monja Sol Eugenia López, anunciaron la realización de la primera Gala de Oro del asilo, un evento creado para honrar la dignidad y celebrar la vida de los adultos mayores residentes.

La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a las 4:00 de la tarde, en las instalaciones del propio asilo, ubicado en la Avenida Independencia, de la provincia Santo Domingo.

El anuncio de la iniciativa que impulsa acciones de acompañamiento y bienestar para los residentes se realizó en un encuentro celebrado en las instalaciones del cobijo, en representación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, congregación responsable del centro.

Durante la presentación, Mejía destacó la importancia de este encuentro como un homenaje simbólico y humano para los ancianos del asilo. “Aquí también hay derecho a una gala con todas las de la ley”, expresó, subrayando el propósito de ofrecer a los residentes un espacio de alegría, respeto y reconocimiento.

Esta celebración que llevará alegría a los ancianos en las fiestas navideñas, contará con actividades dinámicas e invitados especiales como Niní Cáffaro entre otras personas.

La Gala de Oro se proyecta como una celebración especial que invita a sensibilizar sobre la importancia de la inclusión y el acompañamiento en la vejez. Los organizadores llamaron a la comunidad y a los aliados de la institución a apoyar esta iniciativa que enaltece la vida, la memoria y la dignidad de los adultos mayores.