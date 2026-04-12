Julito Fulcar honrado por 150 cooperativas en el XIII Congreso Internacional de FECOOPCEN

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En un acto solemne, cargado de simbolismo y compromiso social, la Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN) dedicó su XIII Congreso Internacional de Cooperativismo al destacado líder Julito Fulcar Encarnación, reconociendo su extraordinaria trayectoria como uno de los principales arquitectos del desarrollo del modelo cooperativo en la República Dominicana y América Latina.

El congreso, celebrado bajo el lema “Navegando en escenarios de incertidumbre: desafíos y oportunidades para el modelo cooperativo”, rindió homenaje a un hombre cuya vida ha estado marcada por la construcción de una economía más justa, inclusiva y solidaria.

Con más de tres décadas de servicio al sector, Fulcar ha sido una figura clave en la consolidación del cooperativismo como pilar del desarrollo social dominicano. Fue presidente y es actual asesor de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), la más grande y sólida de la República Dominicana.

Presidió el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) por más de 20 años y actualmente ostenta el título de presidente ad vitam, consolidándose como líder histórico y ente unificador del sector.

Habiendo presidido en dos ocasiones la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, posicionando a la República Dominicana como referente regional en economía social.

Además, ha sido protagonista del proceso de fortalecimiento del cooperativismo desde los años 90, impulsando políticas, formación y estructuras que hoy benefician a millones de dominicanos e impactan significativamente el Producto Interno Bruto del país.

Actualmente senador por la provincia Peravia, Fulcar ha llevado al Congreso Nacional la voz del sector cooperativo, promoviendo iniciativas clave como la modernización de la Ley de Cooperativas, con el propósito de adaptar el modelo a los desafíos del siglo XXI.

Su trayectoria combina la educación, la acción comunitaria y la política pública, siendo reconocido con más de 280 distinciones nacionales e internacionales por su aporte al desarrollo social, la democracia participativa y la economía solidaria.

Durante el acto, FECOOPCEN destacó en su dedicatoria los valores que han definido la vida de Fulcar: una conducta ética, transparente y profundamente comprometida con la justicia social y el bienestar colectivo.

Este reconocimiento no solo honra a un individuo, sino que reivindica el cooperativismo como una vía real y efectiva para enfrentar las desigualdades y construir sociedades más equitativas.

Al recibir este reconocimiento, el senador Julito Fulcar expresó: “El cooperativismo no es solo un modelo económico; es una filosofía de vida que pone al ser humano en el centro del desarrollo. En tiempos de incertidumbre, la solidaridad organizada es la mayor garantía de futuro, porque cuando la gente se une para producir, ahorrar y crecer juntos, no hay crisis que pueda vencer la esperanza colectiva.”

La dedicatoria del XIII Congreso Internacional de Cooperativismo reafirma el legado de Julito Fulcar como mentor, formador y líder de generaciones, cuya visión ha contribuido a transformar el cooperativismo en una herramienta concreta de movilidad social, inclusión financiera y desarrollo sostenible en la República Dominicana.

El acto fue celebrado este fin de semana en Puerto Plata, en presencia de líderes cooperativistas nacionales e internacionales provenientes de España, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil y República Dominicana, consolidando un mensaje claro: el futuro del desarrollo pasa por modelos más humanos, solidarios y participativos como la economía social.

El congreso fue encabezado por Eddy Samuel Álvarez, presidente, y Zoraida Disla, directora ejecutiva de FECOOPCEN, quienes hicieron entrega de la dedicatoria al senador Fulcar junto a los líderes nacionales e internacionales presentes.