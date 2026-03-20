El lado más humano de la alfombra de los Premios Soberano

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Las grandes figuras del arte, la comunicación, la música y el espectáculo desfilaron de manera impecable e imponente por la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, celebrado el pasado miércoles en la sala principal Eduardo Brito del Teatro Nacional.

En esta premiación de notoriedad internacional, el lente fotográfico de Rostros no solo presenció el estilismo de los atuendos que lucieron nuestros artistas, sino que, además, pudimos apreciar cuan orgullosos estaban de asistir algunos con sus hijos, padres, parejas o personas cercanas, lo que se manifestó con mimos y besos.

Un caso enternecedor y particular fue el del artista del merengue Manny Cruz, conocido por sus seguidores por los emotivos gestos de agradecimiento que muestra siempre por Antonin, la nanny de la familia Cruz, a quien la ha incluido en viajes, momentos especiales como este, la más alta distinción de nuestro país organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Entre reflectores y un ambiente de euforia, se observó también a la doctora Tania Medina, quien por cierto en la edición pasada de estos premios causó revuelo al lucir un vestido cuya falda revelaba el mensaje: “Nos quieren calladas. #BastaYa”, se le observó elegante, relajada y tranquila, nada que objetar y acompañada de su hija Leticia.

Y llegó el narrador deportivo Franklin Mirabal, acompañado de ¿Penny Báez o no? y es que tras los rumores de separación de la pareja, el pasado diciembre, la batería de reporteros tuvo duda de que Penny fuera la real Penny. Esta apareció en la alfombra con el pelo rojizo y se percibía más alta. “No es ella, ellos rompieron”, “No es posible, como que se parece y no se parece”, “¿será que es ella?”... en fin, aunque en sus redes ninguno subió evidencia de su participación juntos en este evento, todo apunta que si están juntos, el viento no sopla a favor de la relación.

Y si de separación se trata, todo parece indicar que no hay vuelta de retorno entre la cantante urbana dominicana La Perversa y el artista puertorriqueño Michael Flores, quienes llegaron cada uno por su lado, aunque ella seguida por su pequeño hijo Lenny, de 6 años.

En este escenario tampoco faltó quien alzara una bandera de Venezuela luego del gran triunfo de los peloteros en su participación por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Contrario al año pasado, no hubo un gran apagón antes de la transmisión. Los reflectores permitieron que los artistas e invitados continuarán su entrada con todo el esplendor que las circunstancias merecían. Sí, la 41ª edición de los Premios Soberano, sin fallas ni sobresaltos, se dio por todo lo alto.