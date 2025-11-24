Lemon celebrará 20 años con gran desfile de Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

con un desfile que incluirá los más emblemático de su trayectoria, Lemon celebrará sus 20 años vistiendo a la mujer dominicana el próximo 2 de diciembre en el Lobby Central de Galería 360, pautado para las 6:30 de la tarde.

En el marco de la celebración, Lemon presentará tres nuevas colecciones bajo el concepto “La Navidad se viste de Lemon”, un desfile diseñado para romper esquemas, elevar la experiencia de moda navideña y rendir homenaje a dos décadas de estilo, evolución y confianza.

Durante estos años, Lemon ha acompañado a miles de mujeres en sus momentos más especiales, convirtiéndose en un referente de moda accesible, fresca y elegante. Para celebrar su aniversario, la marca prepara una noche que promete marcar historia en el calendario de la moda dominicana.

El desfile propone un viaje visual por tres colecciones inéditas que capturan la esencia, versatilidad y espíritu festivo que caracterizan a la marca.

“La Navidad se viste de Lemon” será una experiencia inmersiva, donde moda, música, atmósfera festiva y elementos sorpresa se combinan para honrar el legado de la marca, creando un desfile para recordar.

En sus 20 años, Lemon reafirma su compromiso con la creatividad, la innovación y el estilo dominicano, celebrando a la mujer que la ha acompañado desde el primer día.

Este desfile no solo presentará nuevas colecciones, será una noche de celebración, agradecimiento y visión futura, un recordatorio de que la moda es, ante todo, emoción.