Luisa Pérez aborda complejidades de la familia en “La Casa de las Tías

Durante el lanzamiento en la Biblioteca Nacional, Pérez habló del proceso creativo de la novela y agradeció el respaldo recibido

Bruni Campagna, Luisa Pérez Viñas y Bismar Galán.

Gissel Taveras
Gissel Taveras

El libro “La Casa de las Tías” de Luisa Pérez propone un recorrido literario cargado de memoria, vínculos familiares y sensibilidad humana, reafirmando la voz madura y profunda que ha caracterizado la trayectoria de la autora dentro del panorama literario dominicano.

La obra, ambientada en la ciudad de Santo Domingo a mediados del siglo XX, aborda las complejidades de la vida familiar a través de una trama que explora sentimientos como el amor, el orgullo, el odio y la maldad. 

La autora construye una narrativa centrada en personajes que invitan a la reflexión y a la empatía.

Gissel Taveras

Periodista y maestra, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de 10 años de experiencia en periodismo social.
