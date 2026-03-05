Luisa Pérez aborda complejidades de la familia en “La Casa de las Tías

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

El libro “La Casa de las Tías” de Luisa Pérez propone un recorrido literario cargado de memoria, vínculos familiares y sensibilidad humana, reafirmando la voz madura y profunda que ha caracterizado la trayectoria de la autora dentro del panorama literario dominicano.

La obra, ambientada en la ciudad de Santo Domingo a mediados del siglo XX, aborda las complejidades de la vida familiar a través de una trama que explora sentimientos como el amor, el orgullo, el odio y la maldad.

La autora construye una narrativa centrada en personajes que invitan a la reflexión y a la empatía.