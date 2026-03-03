Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Plataforma digital proyecta la gastronomía dominicana

Con este lanzamiento, la fundación reafirma su compromiso de seguir promoviendo la identidad gastronómica nacional

Rafael Llaverías, Luis Marino López y Reynaldo Martínez.

Lisbel Sánchez Peña
Lisbel Sánchez Peña

Con mucho entusiasmo, la Fundación Sabores Dominicanos presentó su nueva plataforma digital saboresdominicanos.org, ideada para fortalecer la proyección nacional e internacional de la gastronomía dominicana.

En el encuentro, realizado en la sede de la institución, estuvieron los directivos de la organización Bolívar Troncoso, Luis Marino López, Juan Febles y Reynaldo Martínez, encargado de liderar el proceso de estructuración y puesta en marcha de esta nueva etapa digital, quien indicó que esta iniciativa es un paso decisivo hacia la modernización y digitalización del patrimonio culinario dominicano, permitiendo conectar tradición e innovación en beneficio de chefs, emprendedores, académicos y del sector turístico.

Parte de lo que muestra este portal es un recetario que reúne los platos típicos dominicanos, ahora disponibles en línea para cualquier persona en cualquier parte del mundo..

