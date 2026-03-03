Plataforma digital proyecta la gastronomía dominicana

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Con mucho entusiasmo, la Fundación Sabores Dominicanos presentó su nueva plataforma digital saboresdominicanos.org, ideada para fortalecer la proyección nacional e internacional de la gastronomía dominicana.

En el encuentro, realizado en la sede de la institución, estuvieron los directivos de la organización Bolívar Troncoso, Luis Marino López, Juan Febles y Reynaldo Martínez, encargado de liderar el proceso de estructuración y puesta en marcha de esta nueva etapa digital, quien indicó que esta iniciativa es un paso decisivo hacia la modernización y digitalización del patrimonio culinario dominicano, permitiendo conectar tradición e innovación en beneficio de chefs, emprendedores, académicos y del sector turístico.

Parte de lo que muestra este portal es un recetario que reúne los platos típicos dominicanos, ahora disponibles en línea para cualquier persona en cualquier parte del mundo..