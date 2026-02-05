Miss Universo 2025 en pasarela por el autismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Teniendo como escenario la República Dominicana desde hotel Kimpton Las Mercedes, de la emblemática Ciudad Colonial, Fátima Bosch, la reconocida Miss Universo 2025, protagonizó un emotivo desfile que fusionó moda, inclusión y compromiso social a favor de la concienciación sobre el autismo.

En el marco de su visita oficial en el país, la presentación de la beldad Fátima Bosch junto a la destacada diseñadora dominicana Giannina Azar contó con la asistencia personalidades del mundo de la moda, representantes institucionales y líderes sociales en medio de una producción a cargo del gurú de la moda dominicana, Sócrates McKinney, quien una vez más imprimió su sello de elegancia y visión artística a una velada cargada de significado.

Fátima Bosch en desfile por la inclusión

‘La corona brilla por el autismo’ denominación de la pasarela, desfilando en estas modelos nacionales e internacionales, junto a Fátima Bosch, quienes lucieron creaciones exclusivas de Giannina Azar, cuyas piezas destacaron por su sofisticación y mensaje de sensibilidad social, reforzando así la importancia de la inclusión, la empatía y el respeto a la diversidad.

“República Dominicana me ha recibido con los brazos abiertos y con el corazón. Este desfile es un recordatorio de que la belleza también tiene propósito” expresó Fátima Bosch en un mensaje de agradecimiento, donde tambien valoró la oportunidad de utilizar la moda como un vehículo de cambio social.

Inclusión

De su lado, Giannina Azar agradeció la confianza y destacó el honor de participar en un evento con causa. “La moda puede transformar realidades cuando se pone al servicio de mensajes que importan. Gracias a Miss Universo y a la organización Miss República Dominicana por impulsar iniciativas que dejan huellas”, señaló.

Mientras que Magali Febles, directora de Miss República Dominicana Universo, expresó su agradecimiento a todos los involucrados en la realización del desfile, “ A cada aliado, productor y colaborador que hizo posible este evento, así como al pueblo dominicano por apoyar iniciativas que elevan la moda como una plataforma de conciencia social, en el marco de la celebración de nuestros 70 años de historia en Miss Universo”,dijo.