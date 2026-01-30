Miss Universo Fátima Bosch se contagia del “tigueraje” dominicano durante su visita al país

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Miss Universo Fátima Bosch, quien se encuentra de visita en la República Dominicana para desarrollar una agenda enfocada en la concientización sobre el autismo, ya comienza a dejarse contagiar por el “tigueraje” dominicano.

Además de expresar su deseo de aprender a bailar merengue y bachata, la reina de belleza ha compartido con sus seguidores algunas frases populares del país como “Qué lo qué, República Dominicana” y “Ta’ to’ heavy”, acompañadas de un carrusel de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

Fátima Bosch durante su visita en República Dominicana

Bosch llegó al país el pasado 26 de enero y permanecerá hasta el 3 de febrero.

A su llegada, manifestó su emoción por visitar por primera vez Quisqueya, a la que definió como “un lugar precioso”, y aseguró que desea conocer más sobre su cultura, tradiciones y bailes típicos.

Fátima Bosch

Agenda en el país

Entre las actividades pautadas, la Miss Universo será invitada de honor al desfile de la colección primavera-verano de la diseñadora dominicana Giannina Azar, que tendrá lugar en el Hotel Kimpton Las Mercedes, bajo la producción del gurú de la moda Sócrates McKinney.

Como cierre de su agenda cultural, Bosch realizará una sesión fotográfica en la Ciudad Colonial, orientada a resaltar la identidad cultural y la riqueza histórica de Santo Domingo.