Proyecto promueve cultura de aceptación

Con el propósito de sensibilizar y educar a la sociedad dominicana sobre la inclusión de personas neurodivergente, la Fundación Quiéreme como soy, en alianza con el Banco BHD y Caribbean Educa, presentó su Programa de educación e inclusión.

Los detalles fueron ofrecidos en las instalaciones de Caribbean Cinemas en Downtown Center, en donde indicaron que el programa forma parte de un acuerdo firmado entre Quiéreme como soy, BHD y Caribbean Educa, el cual promueve una cultura de aceptación, empatía y respeto.

El mismo cuenta con la producción y difusión de 12 piezas audiovisuales en formatos de cápsulas educativas, comerciales institucionales y documentales breves.

“En cada paso que damos buscamos transformar la cultura dominicana hacia una de aceptación y respeto”, expresó Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme como soy.,