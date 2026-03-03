Presentan programa
Proyecto promueve cultura de aceptación
Los detalles fueron ofrecidos en las instalaciones de Caribbean Cinemas en Downtown Center, en donde indicaron que el programa forma parte de un acuerdo firmado entre Quiéreme como soy, BHD y Caribbean Educa, el cual promueve una cultura de aceptación, empatía y respeto.
Con el propósito de sensibilizar y educar a la sociedad dominicana sobre la inclusión de personas neurodivergente, la Fundación Quiéreme como soy, en alianza con el Banco BHD y Caribbean Educa, presentó su Programa de educación e inclusión.
El mismo cuenta con la producción y difusión de 12 piezas audiovisuales en formatos de cápsulas educativas, comerciales institucionales y documentales breves.
“En cada paso que damos buscamos transformar la cultura dominicana hacia una de aceptación y respeto”, expresó Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme como soy.,