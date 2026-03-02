Mascotas disfrutan en espacio al aire libre diseñado para ellas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Playa Nueva Romana inauguró The Paw Zone, un parque canino diseñado para que las mascotas disfruten de actividades al aire libre, en un entorno seguro, moderno y adaptado a sus necesidades.

El espacio surgió como parte del compromiso con el bienestar integral de sus residentes y visitantes, promoviendo un estilo de vida activo, convivencia responsable y fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas.

Ese nuevo parque ofrece áreas amplias para el esparcimiento canino, zonas de juego, espacios de descanso y un diseño pensado para garantizar seguridad y comodidad tanto para los perros como para sus dueños..