The Paw Zone
Mascotas disfrutan en espacio al aire libre diseñado para ellas
Ubicado en el residencial Bonaire, The Paw Zone se convierte en un punto de encuentro para los amantes de animales
Playa Nueva Romana inauguró The Paw Zone, un parque canino diseñado para que las mascotas disfruten de actividades al aire libre, en un entorno seguro, moderno y adaptado a sus necesidades.
El espacio surgió como parte del compromiso con el bienestar integral de sus residentes y visitantes, promoviendo un estilo de vida activo, convivencia responsable y fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas.
Ese nuevo parque ofrece áreas amplias para el esparcimiento canino, zonas de juego, espacios de descanso y un diseño pensado para garantizar seguridad y comodidad tanto para los perros como para sus dueños..
