Realizan espacio de asesoría para crecimiento de las comunidades

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) junto a la Liga Municipal Dominicana sirvió de escenario para que representantes de Reid & Compañía S.A. llevarán a cabo un dinámico espacio para presentar soluciones y acompañamiento a los líderes municipales con herramientas que impulsen una administración más eficiente y orientada al progreso.

Los líderes presentes en la Asamblea General de Municipios recibieron una valiosa experiencia con intercambios de ideas en la cual se les ofrecieron asesorías sobre las marcas Dulevo, Komatsu y Dynapac que representan a Reid & Compañía resultando en mecanismos confiables, de tecnología avanzada y apoyo especializado que contribuyen al crecimiento de las comunidades.

El espació sirvió para eficientizar sus labores hacía la calidad y el progreso.