La salud mental no debe pasarse por alto

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La salud mental y física tienen una relación que va en ambas vías. El deterioro en la salud física genera en los pacientes sentimientos de ansiedad y depresión afectando la mente. Mientras que, el deterioro de la salud mental puede afectar la física.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) -que ha resaltado que en el mundo más de mil millones de personas tienen una afección de salud mental- define la salud como el estado integral de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.

En el Día Mundial de la Salud que se conmemoró el pasado 7 de este mes, es oportuno el momento para reconocer que la atención de la salud mental debe integrarse a la salud física.

Investigaciones científicas destacan que las personas que viven con problemas de salud mental tienen un mayor riesgo de experimentar problemas crónicos de salud física y cardiometabólicos.

“Existen investigaciones que plantean que la prevalencia de los estados depresivos es mayor en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, cáncer o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo”, asegura la doctora Patricia Argueta, directora Médica de Adium Centroamérica y el Caribe.

Un estudio publicado por The Lancet hace énfasis en este aspecto y recalca la existencia de un mayor riesgo de afecciones de salud física -enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión.