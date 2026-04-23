Así fue el entierro de la niña hallada en cañada en Los Girasoles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fueron sepultados la tarde de este miércoles los restos de la niña Ruth Angélica Mota Martínez, de tan solo un año y tres meses de edad, cuyo cadáver fue hallado en una cañada del sector Los Girasoles en el Distrito Nacional.

Familiares le dieron el último adiós en el cementerio de Palamara del sector La Guayiga, pidiendo que se haga justicia por el hecho.

“Justicia, queremos que se haga justicia”, vociferaban a viva voz.

Familiares lloran a Ruth Angélica Mota Martínez

“El país entero está consternado ante este vil asesinato de una niña indefensa”, expresó el vecino José Castellanos.

“Nosotros lo que queremos es que sepa qué sucedió con la niña porque ella no llegó sola… está bien que él usaba su vicio y todo, pero él nunca la maltrató a su hijo porque él tiene muchísimos hijos”, manifestó Felineidy Díaz, tía de la niña.

“La niña se parecía mucho a él”, añadió.

Mientras que el deseo de la abuela de la hoy occisa es que “el caso se resuelva porque no se sabe quién la mató… Yo estoy consternada, esto me duele mucho".

Datos del fallecimiento

Ruth Angélica Mota Martínez

Según el acta de defunción, la infante falleció a causa de hipofisia producto de un edema cerebral. Su muerte fue tipificada como homicidio.

Qué dicen las autoridades

Lugar donde fue hallado el cádaver

“Nosotros como Policía Nacional estamos a la espera de los resultados de la autopsia para establecer las reales causas de muerte, mientras que nuestros investigadores, bajo estricta coordinación del Ministerio Público en la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes, están profundizando las pesquisas”, dijo Diego Pesqueira, vocera de la entidad del orden.

Hasta el momento, unas 10 personas han sido entrevistadas con relación al caso y nadie detenido.