Congreso en RD abordará complicaciones del pie diabético y prevención de amputaciones

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Médicos dominicanos, junto a especialistas de otros países del continente, preparan el Congreso Latinoamericano de Diabetes y sus complicaciones cardio-cerebrovasculares.

Se trata de un problema de salud de alto impacto, ante el cual varios países han comenzado a tomar medidas. En el caso de la República Dominicana, ya existe una red de unidades de pie diabético, impulsada por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Las complicaciones asociadas a esta patología, así como los nuevos tratamientos para evitar amputaciones, serán debatidos durante el congreso. Con estos fines, se encuentra en el país el doctor Carlos Alberto Calderón, presidente de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético (ALAPI).

Aprovechando su visita, se realizan conferencias y encuentros con autoridades sanitarias y representantes de distintas academias. El congreso se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre de este año en Punta Cana.

Durante el evento se abordarán las complicaciones microvasculares de la diabetes. La Asociación Dominicana de Pie Diabético, junto al doctor Juan Vicente Méndez, desempeña un papel clave en este tema de alto impacto sanitario y socioeconómico para las familias.

En el país también se llevarán a cabo reuniones con médicos de las distintas unidades de pie diabético, ubicadas en los hospitales Francisco Moscoso Puello, en Santo Domingo; Marcelino Vélez Santana, en la misma demarcación; y el José María Cabral y Báez, en Santiago. Para los organizadores, resulta fundamental el fortalecimiento de esta red de atención.

Uno de los principales desafíos en torno al pie diabético es evitar las amputaciones y educar a la población que padece la enfermedad. El objetivo es devolver calidad de vida a los pacientes mediante la aplicación de tratamientos modernos ya disponibles. En estas unidades, los pacientes reciben atención integral.