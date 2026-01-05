Sistema de salud con éxitos y escollos en 2025

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La mortalidad materna, infantil y las infecciones respiratorias mantuvieron en tensión al sistema de salud nacional durante el año que acaba de finalizar.

Asimismo, enfermedades como el cáncer de mama, cérvix, hipertensión arterial y diabetes, no dieron tregua a las familias y al sistema de salud durante el 2025.

Esas mismas situaciones se convierten en un desafío de trabajo para las autoridades sanitarias durante todo el desarrollo del 2026. El sistema de salud caminó el 2025 entre luces y sombras, tanto en lo que se refiere a indicadores, como a los reclamos de la gente, que se quejó sobre calidad de los servicios de salud.

Pese a que autoridades del Ministerio de Salud exhibieron varios reconocimientos internacionales por la gestión que ha ven ido realizando, se mantienen desafíos como el fortalecimiento de la rectoría de todo el sistema. Esto incluye a todos, porque por lo general, se entiende que salud no controla lo privado.

El Servicio Nacional de Salud también tuvo retos en el 2025, sus directivos exhiben indicadores positivos en nuevas unidades de pie diabético, cáncer y neonatal. Mejorar calidad de los servicios y la humanización son

tareas.

Todo el sistema de salud tiene ahora un censo de recursos humanos, el cual es una herramienta para tomar decisiones.

Mortalidad materna

Este es un indicador de alto interés y que se mantiene alto, a la semana 51 se han registrado 174 defunciones; de esas muertes, 101 son madres dominicanas y 73 de haitianas. La mortalidad materna se mantiene casi igual que en 2024, 173 en ese año, frente a 174 en el 2025. Ese indicador se refiere a la calidad de un país para cuidar la salud de las madres y sus criaturas, antes, durante y después del parto.

Muertes y reducción

El Gobierno informo que el pasado año logró una reducción de un 16 % en la mortalidad neonatal, como resultado de las acciones y estrategias implementadas a través del Servicio Nacional de Salud (SNS), dirigidas al fortalecimiento de la atención de las madres y sus recién nacidos.

Neonatal

Insisten en que se produjeron 294 muertes neonatales menos que en 2024, de acuerdos con los datos del boletín epidemiológico de la semana 51, que emite la Dirección de Epidemiología.

El Servicio Nacional de Salud ha formado alianza estratégica con la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (Siben), lo que ha permitido implementar un programa de capacitación continua y permanente en el personal médico y de enfermería de las 28 unidades neonatales existentes en la red pública y la actualización de protocolos de atención, factor clave para la mejora de los cuidados y, por ende, el aumento de la sobrevida neonatal.

De importancia

Entre las principales iniciativas a favor de los bebés prematuros, el SNS se refiere al Programa Mamá Canguro, que actualmente se implementa en 25 hospitales del país, 18 de ellos habilitados en la presente gestión, el mismo benefició a 3,461 bebés prematuros y de bajo peso entre enero y octubre de 2025.

El SNS impulsa programas de detección temprana para prevenir discapacidades en recién nacidos, como la retinopatía del prematuro, implementada en 16 centros para prevenir secuelas de ceguera y garantizar salud visual y el déficit auditivo, impulsado por la Primera Dama, que contribuye a la prevención y detección oportuna de hipoacusia.

Escándalo

El 2025 tuvo un cierre dramático para el sistema de seguridad social, con la acusación de corrupción que mantiene en prisión a los principales ejecutivos del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Ese escándalo causó indignación en la población a la que se le negó servicios de salud, mientras alegadamente sus directivos se apropiaban de recursos de los afiliados.

Está pendiente la segunda etapa de la acusación a clínicas, farmacias y otros centros de salud vinculados al escándalo de corrupción del Seguro Nacional de Salud. La población ha estado demandando justicia.