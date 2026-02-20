“Cuando vean esto, ya no estaré aquí”: la despedida del actor Eric Dane ya está en Netflix

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El actor estadounidense Eric Dane dejó un mensaje que sabía sería escuchado cuando ya no estuviera. Antes de fallecer, concedió una entrevista con una condición clara: que se hiciera pública únicamente después de su muerte.

“Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí”, expresó con serenidad. En esa conversación, hoy incluida en la producción Famous Last Words, disponible en Netflix, habló sin reservas sobre su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), sus problemas con la adicción y los aspectos más personales de su vida.

Uno de los momentos más conmovedores fue su referencia a la actriz Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado. “Nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”, confesó, dejando al descubierto una herida emocional que, según sus propias palabras, nunca terminó de cerrar.

Una batalla silenciosa

Dane murió este jueves a los 53 años, casi un año después de hacer público su diagnóstico de ELA, enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

De acuerdo con la revista People, el actor falleció rodeado de sus seres queridos, tras lo que su familia describió como “una valiente batalla”. En los últimos meses se había evidenciado un deterioro físico notable, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación científica sobre esta enfermedad hasta sus últimas apariciones públicas.

De “McSteamy” a ícono televisivo

Dane alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, donde el personaje, apodado “McSteamy”, se convirtió en uno de los más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Su participación consolidó su carrera en la televisión estadounidense durante la década de 2000. Tras su salida de la serie, asumió el rol protagónico en The Last Ship y más recientemente interpretó a Cal Jacobs en Euphoria, ampliando su registro dramático ante nuevas generaciones de espectadores.