Lo mejor y lo más comentado de Premios Lo Nuestro 2026

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebró este jueves en el Kaseya Center de Miami, Florida, reconociendo a los artistas más destacados de la música latina.

Estos son algunos de los momentos inolvidables de la noche:

Bad Bunny arrasa en la gala

El cantante Bad Bunny fue el mayor ganador de la gala, llevándose seis premios, incluyendo Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

El nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio fue el más repetido durante la ceremonia.

Momentos que erizaron la piel

Romeo Santos

El cantante Romeo Santos envió un mensaje de apoyo a la comunidad migrante latina.

También, uno de los instantes más emotivos llegó cuando Arcángel recibió el Premio Ícono Urbano y dedicó su reconocimiento a su familia.

La apertura estuvo a cargo de Marc Anthony, quien encendió el escenario con una presentación llena de energía que puso a todos de pie.

La alfombra magenta que paralizó Internet

Tokischa

Si hubo alguien que se robó miradas desde antes de que iniciara la gala fue la dominicana Tokischa, quien llevó un escote muy pronunciado, generando miles de comentarios en las redes sociales.

Ganadores y triunfadores de la noche

Karol G y Maluma

Mientras, que Carín León también brilló con cinco premios.

Karol G y Maluma obtuvieron múltiples premios en distintas categorías.

Yuridia fue tendencia al ganar Mariachi/Ranchera del Año.

Homenajes y reconocimientos especiales

Juanes recibió el Premio a la Trayectoria, con un medley de sus grandes éxitos sobre el escenario.

También, Paloma San Basilio fue homenajeada con el Premio a la Excelencia.

Mientras que Manolo Díaz fue reconocido como Premio Visionario por su impacto en la industria musical.