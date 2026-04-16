Día Nacional del Cardiólogo: lo que debes saber sobre la principal causa de muerte del mundo

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Desde 2012, la República Dominicana conmemora cada 16 de abril el Día Nacional del Cardiólogo, una fecha que busca reconocer la labor de los especialistas dedicados al cuidado de la salud cardiovascular.

La efeméride cobra especial relevancia en un contexto donde las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte a nivel mundial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2022 unas 19.8 millones de personas fallecieron por este tipo de afecciones, lo que representa aproximadamente el 32 % de todas las muertes registradas en el mundo.

Factores de riesgo

Según la OMS, los principales factores de riesgo están relacionados con los hábitos de vida. Entre ellos figuran la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

A estos se suman factores ambientales, como la contaminación del aire, que también inciden en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Estos riesgos suelen manifestarse en condiciones como hipertensión arterial, niveles elevados de azúcar en la sangre, alteraciones en los lípidos, sobrepeso y obesidad, todos asociados a un mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca.

¿Cómo prevenir?

La OMS destaca que adoptar hábitos saludables puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar estas enfermedades.

Entre las principales recomendaciones se encuentran dejar de fumar, reducir el consumo de sal, mantener una alimentación rica en frutas y verduras, realizar actividad física de manera regular y evitar el consumo nocivo de alcohol.

Asimismo, señala que las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad del aire y facilitar el acceso a opciones saludables son clave para fomentar cambios sostenibles en la población.