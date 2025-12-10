¿Qué hace que la dieta mediterránea sea tan saludable para su corazón?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una extensa investigación a lo largo de los años ha identificado a la dieta mediterránea como una de las mejores para la salud cardiovascular. Según la dietista-nutricionista certificada Janet McCann, del Sistema de Salud de Mayo Clinic en Eau Claire, Wisconsin, este estilo de alimentación ayuda a reducir la inflamación crónica, uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, demencia y cáncer.

“No toda la inflamación es mala, pero una vez que se vuelve crónica puede llevar a enfermedades graves. Uno de los principales factores de riesgo es una dieta rica en grasas y azúcares. La dieta mediterránea es lo contrario de eso, y lo mejor de todo es que comer de manera saludable siguiendo este modelo se siente más como vivir bien”, explica McCann.

Sustituir grasas perjudiciales por grasas saludables y monoinsaturadas (aceite de oliva, aguacate).

Incluir alimentos ricos en antioxidantes y fitoquímicos que reducen la inflamación en las arterias.

Favorecer la presión arterial saludable con alimentos ricos en potasio y menos sal.

Promover granos integrales, legumbres, frutas y verduras, ricos en fibra y beneficiosos para la salud intestinal.

Fomentar un peso saludable, gracias a alimentos nutritivos y saciantes que evitan la sobrealimentación.

Consejos prácticos para adoptarla

Consumir entre 2 y 3 porciones de frutas y 4 o más de verduras al día, variando opciones como granadas, higos, uvas, melocotones, espinaca y acelga.

Optar por granos integrales: pan, cereales y pasta 100 % integrales, además de bulgur y farro.

Agregar frutos secos y semillas (4 porciones semanales).

Cocinar con aceite de oliva, aguacate o pepita de uva en lugar de mantequilla.

Comer pescado dos veces por semana (salmón, sardinas, caballa, trucha).

Reducir la carne roja, priorizando pescado, aves, huevos y legumbres.

Incluir lácteos bajos en grasa como yogur griego, queso feta o chèvre.

Usar hierbas y especias para reducir la sal.

Beber vino con moderación (opcional) y priorizar agua como principal líquido.

Incorporar hábitos de vida: comer con calma, compartir en familia y realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana.

Un enfoque holístico

“La dieta mediterránea es un enfoque integral que combina alimentos saludables y deliciosos con decisiones de estilo de vida que promueven el bienestar. Muchas personas que la adoptan dicen que no volverán a comer de otra manera”