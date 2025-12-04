Creado: Actualizado:

P: ¿Qué relación existe entre la alimentación y la salud mental?

R: Existe una conexión estrecha entre el intestino y el cerebro, debido a que la microbiota intestinal (microbios) se alimentan de fibras y producen neurotransmisores que por vía sanguínea o nerviosa regulan la actividad cerebral; y de ahí la importancia de incluir en nuestra dieta una gran variedad de alimentos de origen vegetal (frutas, verduras y granos integrales) ricos en fibras. Una dieta saludable caracterizada por un alto consumo de frutas, verduras, pescado y cereales integrales; igual que la dieta mediterránea (rica en leguminosas, nueces, aceite de oliva, pescados, frutas y verduras, pobre en carne y lácteos) puede proteger contra la depresión (Adan RAH y col. Eur Neuropsychopharmacol, 2019). El consumo de ácidos grasos omega-3 aumenta la proporción de bifidobacterias (bacterias buenas) en el intestino y la producción de citoquinas antiinflamatorias que podrían mejorar la inflamación cerebral relacionada con la depresión, que ocurre al consumir comida chatarra, alimentos refinados y ultraprocesados. Las vitaminas B6 y B12 también están implicadas en la regulación del eje intestino-cerebro ya que participan en el metabolismo del triptófano con la producción de neurotransmisores como serotonina (hormona de la felicidad), dopamina, adrenalina, etc, formados a partir de aminoácidos y otros componentes de la dieta. Así, las concentraciones bajas de vitaminas del grupo B se relacionan con la aparición de depresión; mientras que el consumo de pescado, magnesio, hierro y zinc en la dieta se asocia con tasas más bajas de depresión (Torres JD. PsiMONART 2022). Sin embargo, el uso de suplementos de un solo nutriente es una estrategia muy limitada, dado que consumimos una mezcla alimentos y no nutrientes. El impacto de la dieta sobre la salud mental varía de un sujeto a otro; y aunque podría ser una herramienta prometedora en la prevención y el manejo de las enfermedades psiquiátricas, todavía faltan muchos estudios en el campo de la psiquiatría nutricional. El tratamiento de las enfermedades mentales o psiquiátricas requiere del apoyo de un nutriólogo experimentado.