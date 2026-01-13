Hábitos saludables: una apuesta regional para el 2026

El inicio del año 2026 nos encuentra frente a un desafío que ya no puede postergarse: transformar nuestros hábitos cotidianos para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida de la población. En este contexto, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) ha presentado su campaña de Hábitos Saludables 2026, una iniciativa regional que busca ir más allá de los mensajes aislados y promover cambios sostenidos en el estilo de vida.

La evidencia es clara. En nuestra región, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares continúan en aumento. Estas condiciones no aparecen de forma súbita, son el resultado de años de alimentación inadecuada, sedentarismo, mala higiene de sueño, estrés crónico y entornos que no siempre favorecen decisiones saludables. Por ello, la propuesta del INCAP pone el foco en los hábitos diarios, entendiendo que pequeñas acciones repetidas en el tiempo generan un impacto profundo en la salud individual y colectiva.

La campaña para el 2026 enfatiza pilares fundamentales: alimentación equilibrada basada en alimentos naturales, reducción del consumo de productos ultraprocesados, actividad física regular, adecuada hidratación, sueño reparador y cuidado de la salud mental. No se trata de dietas extremas ni de rutinas inalcanzables, sino de prácticas realistas, culturalmente adaptadas y sostenibles en el tiempo.

Un aspecto clave de esta iniciativa es el reconocimiento del entorno como determinante de la salud. No basta con decirle a las personas “coma mejor” o “muévase más” si no existen condiciones que lo faciliten. Por ello, la campaña hace un llamado a los diferentes sectores —salud, educación, comunidades y tomadores de decisiones— a crear espacios que favorezcan elecciones saludables desde la infancia hasta la adultez mayor.

Para los profesionales de la salud, esta campaña representa una oportunidad y una responsabilidad. Educar con el ejemplo, reforzar mensajes claros y coherentes, y acompañar a los pacientes en procesos graduales de cambio es esencial. La promoción de hábitos saludables no debe limitarse a la consulta, sino extenderse a la familia, la escuela y la comunidad.

Hábitos saludables

Desde la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo – SODONUCLIM- nos sumamos a este llamado regional convencidos de que la prevención es la herramienta más poderosa con la que contamos. Adoptar hábitos saludables hoy es invertir en menos enfermedad mañana, en sistemas de salud más sostenibles y en una mejor calidad de vida para todos.

El 2026 nos invita a pasar del conocimiento a la acción. Los hábitos no se imponen, se construyen. Y ese proceso comienza con decisiones simples, repetidas cada día. Puedes apoyarte del Monitor de Hábitos Saludables que nos ofrece el INCAP para ir obteniendo pequeños logros cada día. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com / @sodonuclim