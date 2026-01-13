Día Mundial de Lucha contra la Depresión: ¿Qué es, síntomas, causas y dónde buscar ayuda?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La depresión no se cura con frases como “ya no estés triste”, “hay gente que está peor que tú” o “mejor agradece lo que tienes”. Tampoco se resuelve con consejos rápidos ni con comparaciones.

Es una condición de salud mental que va mucho más allá del estado de ánimo y que requiere comprensión, acompañamiento y, en muchos casos, atención profesional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 4 % de la población mundial padece depresión. Esto incluye al 5,7 % de los adultos -4,6 % de los hombres y 6,9 % de las mujeres-, así como al 5,9 % de las personas mayores de 70 años. A escala global, se estima que unas 332 millones de personas viven con este trastorno, que es aproximadamente 1,5 veces más frecuente en mujeres que en hombres.

Además, más del 10 % de las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz experimentan síntomas depresivos.

La conmemoración de este día busca precisamente derribar los estigmas que aún rodean a los trastornos mentales y promover una cultura de cuidado de la salud emocional, alentando a las personas a buscar ayuda profesional y apoyo en su entorno cercano.

Más que tristeza pasajera

Según MedlinePlus, la depresión no es simplemente sentirse triste o irritable durante unos días. Se trata de un trastorno del estado de ánimo grave que puede afectar la manera en que una persona piensa, siente y lleva a cabo su vida cotidiana.

En muchos casos, quienes la padecen no logran identificar con claridad qué les ocurre. Incluso tareas básicas como dormir, comer o trabajar pueden volverse abrumadoras. Con frecuencia, la depresión requiere tratamiento a largo plazo, aunque recibir ayuda desde las primeras señales puede marcar una gran diferencia en el control de los síntomas.

Síntomas y manifestaciones

Durante un episodio depresivo, la persona puede experimentar un estado de ánimo persistentemente bajo -tristeza, irritabilidad o sensación de vacío- o una marcada pérdida de interés o placer por actividades que antes disfrutaba.

Estos episodios son distintos a los cambios de ánimo habituales: se prolongan durante la mayor parte del día, casi todos los días, por al menos dos semanas. La OMS advierte que pueden presentarse otros síntomas, como:

Dificultad para concentrarse

Sentimientos de culpa excesiva o baja autoestima

Falta de esperanza frente al futuro

Pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio

Alteraciones del sueño

Cambios en el apetito o el peso

Cansancio intenso o falta de energía

¿Qué causa la depresión?

MedlinePlus explica que no existe una sola causa para la depresión. Esta puede estar relacionada con factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos.

No discrimina: puede aparecer a cualquier edad y afectar a cualquier persona, aunque es más común en las mujeres. Esto, en muchos casos, se asocia a cambios hormonales durante la menstruación, el embarazo, el posparto y la menopausia.

Además, puede coexistir con otras condiciones de salud, como diabetes, cáncer o enfermedades cardíacas, lo que complica tanto el tratamiento de la afección física como el de la salud mental. En algunos casos, no hay una causa clara que explique su aparición.

¿Qué se puede hacer?

La OMS señala que existen programas de prevención que han demostrado reducir los índices de depresión. Entre ellos se incluyen iniciativas escolares para promover estrategias de afrontamiento positivo en niños y adolescentes, así como intervenciones dirigidas a padres y cuidadores. También se ha comprobado que los programas de ejercicio físico en personas mayores pueden ser efectivos.

Por su parte, MedlinePlus indica que, aunque muchos casos no pueden prevenirse por completo, ciertos hábitos saludables pueden tener un impacto positivo a largo plazo en la salud mental, como:

Hacer ejercicio regularmente

Mantener un horario de sueño estable

Aprender a manejar el estrés

Buscar ayuda es un acto de valentía

Si usted o alguien cercano atraviesa por un episodio de depresión, es fundamental buscar orientación médica o psicológica. Recibir tratamiento a tiempo puede evitar que los síntomas se agraven.

No estás solo. En República Dominicana existen recursos de apoyo en salud mental para quienes atraviesan momentos difíciles. Puedes llamar de manera gratuita al 809-200-1400, el Contact Center de Salud Mental, o acudir al centro de salud más cercano.