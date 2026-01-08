La mamoplastia de reducción: un avance en salud que mejora la calidad de vida de las mujeres en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cirujano plástico Alfredo Brito destacó la aprobación de la mamoplastia de reducción como un procedimiento de salud en el país, un avance significativo para mujeres que durante años han padecido dolores crónicos asociados al tamaño excesivo de las mamas.

El especialista explicó que síntomas como dolor de cabeza, cuello y espalda, así como los surcos marcados en los hombros, afectan de manera directa la calidad de vida de muchas pacientes.

Brito señaló que esta cirugía, tradicionalmente vista como un procedimiento estético, comienza a ser reconocida por su verdadero impacto médico.

El cirujano plástico Alfredo Brito

Indicó que las mujeres que padecen gigantomastia o macromastia suelen convivir con dolor crónico en la espalda, una condición que con el tiempo se normaliza y se asume erróneamente como parte de la rutina diaria.

Asimismo, advirtió que el exceso de tejido mamario no solo representa una carga física, sino que también puede convertirse en un factor de riesgo para el diagnóstico de algunos tipos de cáncer de mama, al dificultar los estudios preventivos y el control médico oportuno.

El cirujano explicó que la mamoplastia de reducción permite un control mamario más preciso, facilita los exámenes clínicos y contribuye a una mejor detección temprana, lo que se traduce en una mejora sustancial de la salud integral de la mujer.

Finalmente, Brito recordó que esta aprobación no será automática ni permanente, por lo que exhortó a las mujeres interesadas a acudir a evaluación médica y aprovechar este momento para informarse y tomar decisiones que impacten positivamente su calidad de vida.