El legado de Sábado Chiquito de Corporán cobra vida en el documental de Huguito Chávez

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Santo Domingo, República Dominicana. — El comunicador y realizador dominicano Hugo Oscar Chávez (Huguito) presenta su documental “Sábado de Color”, una obra que rescata el legado del histórico programa Sábado Chiquito de Corporán y que marca un paso decisivo en su evolución profesional dentro del audiovisual, proyectándolo hacia lo que sería su primera ópera prima cinematográfica.

El cortometraje documental, producido por José Alberto Peña, tendrá su proyección el próximo 26 de marzo en Caribbean Cinemas de Downtown Center, como parte de la programación oficial del Unibe Short Film Fest (UFFEST), una de las principales vitrinas del cine universitario emergente en la República Dominicana.

Con esta producción, Chávez rinde tributo a la memoria de don Rafael Corporán de los Santos, icónico comunicador y creador de Sábado Chiquito de Corporán, quien además fue su padrino y una figura determinante en su formación dentro del mundo de la televisión.

El documental explora cómo este emblemático espacio infantil se convirtió en una verdadera “universidad de la televisión dominicana”, de donde surgieron más de 300 talentos que posteriormente marcaron la historia del entretenimiento nacional como presentadores, comediantes, productores, músicos y técnicos.

A través de testimonios, recuerdos y material audiovisual, “Sábado de Color” reconstruye la trascendencia cultural de un programa que marcó generaciones y que dejó una huella imborrable en la evolución de la televisión dominicana.

Para Huguito Chávez, la realización de este documental representa un homenaje personal y profesional a una figura que marcó su vida.

“Este documental es un tributo al legado de don Rafael Corporán de los Santos y a todo lo que representó para la televisión dominicana. Fue una figura que abrió puertas a cientos de talentos y que dejó una escuela en la comunicación y el entretenimiento del país”, expresó.

La obra forma parte de su proyecto final de grado, pero también simboliza un punto de partida en su camino dentro del cine, consolidando a Chávez como un joven profesional que apuesta por contar historias que preserven la memoria cultural de la televisión dominicana.

La exhibición de “Sábado de Color” se realizará el 26 de marzo en Caribbean Cinemas Downtown Center, en Santo Domingo, dentro de la programación del Unibe Short Film Fest, festival que impulsa las nuevas voces y propuestas del cine dominicano.