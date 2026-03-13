Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Salud

Cleveland Clini

¿Cuál es el mejor tercer hospital de todo el mundo?

También figuran entre los 250 mejores hospitales del mundo: el Cleveland Clinic Abu Dhabi, el Cleveland Clinic Fairview y el Cleveland Clinic Weston Hospital

Cleveland Clinic es un centro médico académico multi especialidad sin fines de lucro

Cleveland Clinic es un centro médico académico multi especialidad sin fines de lucro

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

ambién fueron reconocidos entre los 250 mejores hospitales del mundo: el Cleveland Clinic Abu Dhabi (puesto 119), el Cleveland Clinic Fairview (puesto 228) y el Cleveland Clinic Weston Hospital (puesto 246).

“Nuestro modelo ha perdurado durante generaciones: somos un equipo global, centrado en el paciente, que busca influir en el mayor número posible de vidas”, afirmó el Dr. Tom Mihaljevic, director ejecutivo y presidente de Cleveland Clinic, titular de la cátedra Morton L. Mandel CEO Chair en Cleveland Clinic. “Lo que diferencia a Cleveland Clinic es la dedicación de nuestros profesionales a nuestra misión. Juntos, decidimos estar presentes para los demás cuando se nos necesita, ofreciendo compasión, dignidad y voluntad de servicio”.

Entre las distinciones internacionales, siete hospitales de Cleveland Clinic figuran en la lista de los Newsweek’s World’s Best Hospitals, publicada por la revista Newsweek.

• Cleveland Clinic (puesto 2)

• Cleveland Clinic Fairview Hospital (puesto 36)

• Cleveland Clinic Weston Hospital (puesto 40)

• Cleveland Clinic Akron General (puesto 83)

• Cleveland Clinic Hillcrest Hospital (puesto 111)

• Cleveland Clinic Avon Hospital (puesto 233)

• Cleveland Clinic Marymount Hospital (puesto 415)

Cleveland Clinic Abu Dhabi está clasificado como el hospital n.º 1 de los EAU.

Según Newsweek, cada hospital fue evaluado y se le asignó una puntuación basada en cuatro fuentes de datos: recomendaciones de expertos médicos, incluidos médicos, directores de hospitales y otros profesionales de la salud; métricas de calidad hospitalaria; datos existentes sobre la experiencia de los pacientes; y la encuesta de Statista sobre la implementación de medidas de resultados comunicadas por los pacientes.

En una clasificación adicional publicada en 2025, Newsweek situó a Cleveland Clinic como el segundo mejor hospital inteligente del mundo y lo incluyó entre los centros especializados más destacados, liderando a nivel mundial en cardiología y urología.

Sobre Cleveland Clinic

Cleveland Clinic es un centro médico académico multi especialidad sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. Ubicado en Cleveland, Ohio, fue fundado en 1921 por cuatro médicos de renombre con la visión de brindar una atención excepcional al paciente basada en los principios de cooperación, compasión e innovación. 

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking