¿Cuál es el mejor tercer hospital de todo el mundo?

ambién fueron reconocidos entre los 250 mejores hospitales del mundo: el Cleveland Clinic Abu Dhabi (puesto 119), el Cleveland Clinic Fairview (puesto 228) y el Cleveland Clinic Weston Hospital (puesto 246).

“Nuestro modelo ha perdurado durante generaciones: somos un equipo global, centrado en el paciente, que busca influir en el mayor número posible de vidas”, afirmó el Dr. Tom Mihaljevic, director ejecutivo y presidente de Cleveland Clinic, titular de la cátedra Morton L. Mandel CEO Chair en Cleveland Clinic. “Lo que diferencia a Cleveland Clinic es la dedicación de nuestros profesionales a nuestra misión. Juntos, decidimos estar presentes para los demás cuando se nos necesita, ofreciendo compasión, dignidad y voluntad de servicio”.

Entre las distinciones internacionales, siete hospitales de Cleveland Clinic figuran en la lista de los Newsweek’s World’s Best Hospitals, publicada por la revista Newsweek.

• Cleveland Clinic (puesto 2)

• Cleveland Clinic Fairview Hospital (puesto 36)

• Cleveland Clinic Weston Hospital (puesto 40)

• Cleveland Clinic Akron General (puesto 83)

• Cleveland Clinic Hillcrest Hospital (puesto 111)

• Cleveland Clinic Avon Hospital (puesto 233)

• Cleveland Clinic Marymount Hospital (puesto 415)

Cleveland Clinic Abu Dhabi está clasificado como el hospital n.º 1 de los EAU.

Según Newsweek, cada hospital fue evaluado y se le asignó una puntuación basada en cuatro fuentes de datos: recomendaciones de expertos médicos, incluidos médicos, directores de hospitales y otros profesionales de la salud; métricas de calidad hospitalaria; datos existentes sobre la experiencia de los pacientes; y la encuesta de Statista sobre la implementación de medidas de resultados comunicadas por los pacientes.

En una clasificación adicional publicada en 2025, Newsweek situó a Cleveland Clinic como el segundo mejor hospital inteligente del mundo y lo incluyó entre los centros especializados más destacados, liderando a nivel mundial en cardiología y urología.

Sobre Cleveland Clinic

Cleveland Clinic es un centro médico académico multi especialidad sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. Ubicado en Cleveland, Ohio, fue fundado en 1921 por cuatro médicos de renombre con la visión de brindar una atención excepcional al paciente basada en los principios de cooperación, compasión e innovación.