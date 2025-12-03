¿Queratocono: qué es, cómo detectarlo y por qué podrías padecerlo sin saberlo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El queratocono es una condición ocular que afecta la forma de la córnea, esa capa transparente en la parte frontal del ojo.

En lugar de mantener su forma redondeada, la córnea comienza a volverse más delgada y a abultarse en forma de cono, lo que genera distorsión en la visión.

A continuación, la Academia Americana de la Oftalmología reveló de que trata esta condición, sus síntomas y los posibles efectos que pueden traer a la salud.

¿Qué causa el queratocono?

Los médicos no saben con certeza por qué las personas pueden presentar queratocono. En algunos casos, parece ser genético (corre en la familia). Aproximadamente 1 de cada 10 personas con queratocono tiene un familiar que también lo tiene. El queratocono es también asociado con alergias oculares y frotación excesiva de los ojos.

El queratocono suele aparecer en personas durante su adolescencia tardía hasta principios de sus 20 años. Los síntomas de la visión empeoran lentamente a lo largo de aproximadamente 10 a 20 años.

Síntomas del queratocono

Por lo general, el queratocono afecta a ambos ojos y puede generar una visión diferente en ellos. Los síntomas pueden ser diferentes en cada ojo y variar con el paso del tiempo.

En la etapa temprana, los síntomas del queratocono pueden ser:

- Visión borrosa leve.

- Visión ligeramente distorsionada, donde las líneas rectas se ven dobladas u onduladas.

- Mayor sensibilidad a la luz y deslumbramiento.

- Enrojecimiento o hinchazón en los ojos.

En las etapas más avanzadas, los síntomas del queratocono pueden ser:

- Visión más borrosa y distorsionada.

- Mayor miopía o astigmatismo (cuando el ojo no puede enfocar tan bien como debería)

Como resultado, puede que necesite cambiar la receta de los anteojos con frecuencia.

- No poder usar lentes de contacto. Es posible que ya no le ajusten adecuadamente y se sientan incómodos.

El queratocono generalmente toma años para pasar de la etapa temprana a la avanzada. Sin embargo, en algunas personas el queratocono puede empeorar rápidamente.

La córnea se puede hinchar de repente y empezar a cicatrizarse.

¿Cómo se diagnostica el queratocono?

Para diagnosticar el queratocono, uno de nuestros oftalmólogos o uno de nuestros optometrísta te hará un examen completo. Estas son algunas de las pruebas más comunes:

- Topografía corneal: Este examen crea un “mapa” de la superficie de tu córnea, lo cual ayuda a detectar si hay alguna irregularidad en su forma.

- Paquimetría corneal: Esta prueba mide el grosor de la córnea para ver si hay adelgazamiento.

- Evaluación visual: Se realiza una prueba de agudeza visual y de refracción para saber qué tan bien puedes ver.

El queratocono puede ser un reto para la visión, pero el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado pueden hacer una gran diferencia.