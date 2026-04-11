Parkinson: señales tempranas que muchos ignoran

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La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del movimiento que afecta al sistema nervioso y empeora con el tiempo. Según Mayo Clinic, los primeros síntomas pueden ser temblores leves en una mano, pie o mandíbula, acompañados de rigidez, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio que aumentan el riesgo de caídas.

Los especialistas señalan que, además de los síntomas motores, la enfermedad puede provocar depresión, ansiedad, estreñimiento, alteraciones del sueño, pérdida del olfato y problemas de memoria. Estos signos suelen aparecer inicialmente en un lado del cuerpo y luego se extienden al otro.

La causa exacta aún se desconoce, pero se relaciona con la pérdida de neuronas que producen dopamina, neurotransmisor clave para el control del movimiento. Factores genéticos y ambientales, como la exposición a toxinas, podrían influir en su desarrollo. Investigaciones recientes también destacan la presencia de cuerpos de Lewy y acumulación de proteínas como la alfa-sinucleína en el cerebro de los pacientes.

Aunque no existe cura, los medicamentos pueden mejorar los síntomas y, en algunos casos, se recomienda cirugía para estimular áreas específicas del cerebro. En cuanto a la prevención, estudios sugieren que el ejercicio aeróbico, el consumo moderado de cafeína y ciertos medicamentos podrían reducir el riesgo de padecer la enfermedad.

Mayo Clinic enfatiza que consultar a un médico ante los primeros síntomas es fundamental para un diagnóstico temprano y un mejor manejo de la condición.