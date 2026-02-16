Un instituto de neurociencia en Rep. Dominicana

Creado: Actualizado:

El mundo habla de neurociencia, de la alta tecnología en la salud, de inteligencia artificial y de la investigación del sistema nervioso en general.

En República Dominicana, por disposición del presidente Luis Abinader, se va a construir el Instituto Nacional de Neurociencia, para el estudio e investigación de las enfermedades neuropsiquiátricas, con diagnóstico temprano y tratamientos oportunos.

Las enfermedades del cerebro, gracias a su estudio, específicamente de las neuronas, la neuro-plasticidad y la neurogénesis, pero también, de los neurotransmisores: dopamina, serotonina, norepinefrina, glutamato, acetilcolinas, etc.

Al día de hoy, sabemos los orígenes de la depresión, bipolaridad, esquizofrenia, Parkinson y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Un instituto de neurociencia acoge a varias disciplinas: investigación, docencia, formación y clínica.

Poder realizar investigaciones básicas sobre cómo funciona las neuronas, cómo memorizamos o aprendemos sobre las emociones y las actividades neuronales para entender el cerebro y sus complejidades.

Poder juntar varias disciplina dentro de un instituto de neurociencia: neurólogo, psiquiatra, psicólogo, neurocientíficos, psicogeriatras, geriatras, biólogos, ingenieros biomédicos, epidemiólogos, etc. Todos con visión y misión en neurociencia, aportaría al país estudios y datos sobre las enfermedades y trastornos que más afectan a los dominicanos, ya sea por estratos sociales, género, edades, región, condición genética, ocupación, comorbilidades, epigenética y otros factores e indicadores que condicionan o predisponen a enfermedades neuropsiquiátricas o del neurodesarrollo.

Contar con tecnología y experimentación, el uso de neuroimágenes y electrocefalograma, revisión clínica, estudios de campos y estadísticas en un instituto de neurociencia, aportaría mucho a nuestro país. Además, poder establecer cercanía, experiencias e intercambios con instituto de neurociencia de España, Argentina, México, EE. UU., Alemania o Italia, entre otros, sería un gran aporte académico y de investigación.

Necesitamos aumentar el número de residentes con formación académica en psiquiatría, neurología y con especialidades en neurociencia, con base clínica, investigación, docencia de alta calidad, con programa de posgrado y doctorado bien robustos en áreas de alta competencia para abordar la complejidad de la neurociencia, la conducta y los comportamientos humanos.

Los avances en neurociencia en las últimas décadas han sido trascendentes, así como los aportes de la tecnología, la inteligencia artificial, y de la psicofarmacología, han revolucionado la calidad y calidez de vida de las personas, su bienestar y felicidad.

La salud mental tiene que evolucionar, estar disponible en los diferentes niveles: primario, secundario y terciario. Además, vinculada en el trabajo, la escuela, la universidad, la iglesia y la comunidad.

Ninguna persona, no importa su condición ni de qué trastorno padezca, puede ser excluida de los servicios de salud mental. La atención debe ofrecerse en condiciones dignas, respetando los derechos y la salud psicosocial y física.

Las nuevas decisiones en políticas públicas en salud mental deben ser integrales, con acceso nacional en la atención, el hospital provincial y el tercer nivel. Debemos de dar apertura a las unidades de desintoxicación y rehabilitación; así como a los centros de reinserción y rehabilitación psicosocial.

La salud mental en República Dominicana se puso los pantalones largos, con la esperanza y el optimismo de que, todo merecemos ver y vivir estos cambios, para bien de los enfermos más pobres y por la salud mental de los dominicanos. En buena hora, la inauguración del Instituto de Neurociencia y de la apertura de las unidades y servicios en salud mental.