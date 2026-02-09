Psicóloga alerta: La ansiedad se eleva en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La psicóloga clínica Miriam Fondeur, advirtió sobre el aumento de casos de ansiedad en el país provocados por las diferentes dificultades sociales que afectan a los dominicanos.

La experta en conducta resaltó entre los factores que influyen a esta situación la pobreza, las inequidades sociales, el estigma y las barreras en el acceso a la atención.

Fondeur, quien ofrece terapia en el Centro Médico de la doctora Marte, observa un aumento preocupante en la depresión, y explica que debe ser considerada una prioridad de salud pública.

Asimismo, resalta la necesidad de más centros de salud mental en el país, especialmente uno dedicado a casos de emergencia y detención obligatoria, ya que las familias están abrumadas y los servicios públicos son escasos.

Entre los síntomas que destaca la especialista están la anhedonia (dejar de disfrutar actividades), trastornos del sueño, baja energía, consumo excesivo de drogas o alcohol y cambios de humor repentinos que afectan las relaciones.

Miriam Fondeur

La psicóloga exhortó a priorizar la salud mental como derecho y necesidad.

Además recomendó buscar apoyo psicológico sin culpa ni vergüenza, “la salud mental es tan importante como la física, existen herramientas para manejar la ansiedad, depresión y otros desafíos”, indicó.