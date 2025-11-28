Reto extremo de alimentación causa la muerte del influencer Dmitry Nuyanzin

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El mundo del fitness y las redes sociales se encuentra de luto tras la muerte de Dmitry Nuyanzin, entrenador personal e influencer ruso de 30 años, quien perdió la vida mientras realizaba un extremo desafío de alimentación para promocionar un programa de pérdida de peso.

De acuerdo con reportes de medios como Mathrubhumi y WION, Nuyanzin inició un reto de “maratón alimenticio” en el que consumía alrededor de 10,000 calorías diarias, principalmente de comida chatarra como pizzas, hamburguesas, dumplings con mayonesa y papas fritas. El objetivo era ganar rápidamente 25 kilogramos para luego mostrar a sus seguidores cómo perderlos mediante su método de entrenamiento.

En apenas un mes, el influencer había aumentado entre 13 y 15 kilogramos, alcanzando un peso superior a los 100 kilos. Sin embargo, el exceso de calorías y grasas provocó un deterioro severo en su salud, lo que lo llevó a cancelar sesiones de entrenamiento y planear una visita médica. Poco después, sufrió un paro cardíaco mientras dormía, que resultó fatal.

• Nuyanzin compartía regularmente en sus redes sociales imágenes y videos de sus comidas, como parte del reto.

• El experimento buscaba demostrar la rapidez con la que se podía ganar peso y luego perderlo con disciplina, pero terminó siendo un ejemplo trágico de los riesgos de los retos virales.