El ruido en República Dominicana: un problema normalizado que afecta tu salud

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Hace ya más de cien años, el médico, microbiólogo y ganador del Premio Nobel Robert Koch advirtió: “Un día la humanidad tendrá que luchar contra el ruido tan ferozmente como contra el cólera y la peste”.

Quizás ese momento ha llegado, ya que hoy en día el ruido ambiental se considera el segundo factor de riesgo ambiental para la salud, solamente por detrás de la contaminación atmosférica.

Estar las 24 horas del día, durante 365 días al año, bajo la exposición de un ruido equivalente al emitido por una conversación causa efectos adversos en la salud.

Los principales efectos no auditivos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medio Ambiente incluyen problemas para dormir y sus consecuencias a corto y largo plazo: deterioro del desarrollo cognitivo, alteraciones metabólicas, problemas cardiovasculares…

Y molestia, mucha molestia. De hecho, si le preguntásemos a un experto en ruido ambiental cuál es el principal efecto del ruido, probablemente la respuesta sería “molestia”.

Es más, el reciente modelo de reacción al ruido, donde se caracteriza el mecanismo por el que el ruido afecta a la salud, pone énfasis en una vía indirecta.

Esta vía indirecta implica la percepción cognitiva del ruido, que conduce a la activación cerebral y la respuesta emocional de molestia.

Es decir, somos conscientes de que hay ruido y nos molesta. Si esta sensación se prolonga en el tiempo, puede causar estrés.

El estrés psicológico derivado del ruido depende de la sensibilidad individual y la capacidad de cada persona para afrontar situaciones de estrés. Se cree que nuestra mente tiene un mecanismo para no sufrir tanta molestia al ruido: la habituación.

Se trata de un mecanismo mediante el cual la percepción de ruido se aleja de la consciencia, y se reduce la activación emocional de la corteza prefrontal. Dejamos de sentir molestia.

Las acciones del Gobierno contra la contaminación sónica

En marzo del 2026, el Ministerio de Interior y Policía informó que mantenía activos en todo el territorio nacional los operativos de control contra la contaminación sonora y el incumplimiento de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, a través de la Dirección de Control y Regulación de Bebidas Alcohólicas (COBA).

Hasta esa fecha, la entidad dispuso el cierre temporal de 27 establecimientos comerciales y ha emitido 244 notificaciones preventivas.

Las cifras reflejan un ligero incremento en las clausuras con respecto al mismo período de 2025, cuando fueron cerrados 21 negocios.

Asimismo, las notificaciones por contaminación sonora muestran un leve aumento, al pasar de 238 el año pasado a 244 en el presente, lo que evidencia el impacto de los operativos de supervisión y prevención.