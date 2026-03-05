Sardinas y 3 otros alimentos que no debes meter al microondas (y por qué)

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

El microondas es un electrodoméstico clave en el día a día. De hecho, son muchos los que lo utilizan nada más despertar para calentar la leche, pero también justo antes de acostarse para terminar el día bebiendo una manzanilla.

Además, durante las horas intermedias sirve para calentar el táper de la comida que sobró el día anterior e incluso para poder utilizar un saco de semillas que ayude a calmar los dolores musculares.

Y no solo esto, también hay quienes están aprendiendo a preparar sus platos utilizando únicamente el microondas. Ahora bien, aunque parezca que puede con todo, hay que ser conscientes de que hay alimentos que nunca pueden meterse dentro de él.

Qué alimentos no pueden meterse nunca al microondas



No todos los alimentos son aptos para calentarse en el microondas.

Unos pueden perder propiedades nutricionales, alterar su sabor o incluso generar sustancias perjudiciales para la salud. Además, otros pueden estropear el electrodoméstico.

Uno de los alimentos que nunca deben calentarse en el microondas son los huevos con cáscara, ya que la presión interna puede hacer que exploten.

Para cocinarlos, es mejor hervirlos o prepararlos revueltos. La carne congelada también puede ser problemática, puesto que el calor no se distribuye uniformemente, favoreciendo la proliferación de bacterias si algunas partes quedan crudas. En este caso, la mejor opción es descongelarla en el frigorífico.

Otro caso a tener en cuenta es el del arroz cocido. Si se ha dejado a temperatura ambiente por varias horas, puede desarrollar bacterias como Bacillus cereus, resistentes al calor y responsables de intoxicaciones alimentarias.

Lo mismo ocurre con el pollo, que necesita una cocción uniforme para eliminar Salmonella, algo difícil de lograr en el microondas.

Asimismo, calentar leche materna en este electrodoméstico tampoco es recomendable, ya que puede destruir nutrientes esenciales y generar zonas de calor que podrían quemar al bebé.

Las verduras de hoja verde, como espinacas o acelgas, pueden liberar compuestos tóxicos si se recalientan. Finalmente, las uvas pueden generar chispas y plasma al calentarse, lo que puede dañar el microondas, y la salsa de tomate, si no se tapa, tiende a salpicar debido a la acumulación de vapor.