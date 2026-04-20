Salud Pública anuncia medidas para fortalecer salud mental en RD

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El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que el Gobierno trabaja en la reformulación de la Ley de Salud Mental con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar un presupuesto sostenido para enfrentar los desafíos que afectan a la población.

Atallah explicó que en octubre pasado se depositó en el Congreso Nacional, a través del presidente del Senado, Ricardo Santos, un proyecto de modificación de la normativa vigente. La iniciativa busca dar mayor alcance a los programas de prevención, atención y acompañamiento, así como fortalecer la infraestructura de servicios de salud mental en el país.

El funcionario destacó que la reforma permitirá que el presupuesto destinado a esta área sea automático y sostenido, evitando limitaciones en la atención de casos críticos y en la implementación de campañas de sensibilización. “Estamos reformulando la ley para darle más cobertura y tener un alcance mayor de este tipo de problemas”, afirmó.

Advirtió sobre el impacto que tienen las redes sociales y la exposición constante a la violencia en la destrucción del núcleo familiar y en el aumento de conductas de riesgo. Señaló que la reproducción de patrones negativos, como el suicidio o la agresión, se multiplica cuando estos contenidos se difunden sin control.

“Es importante hacer un llamado a la tranquilidad. El mundo hay que cogerlo un poquito más suave”, expresó Atallah, al destacar la necesidad de fomentar espacios de diálogo y apoyo emocional.

El funcionario anunció la ampliación del centro de contacto y cuidado de salud mental, que ahora contará con cinco psicólogos adicionales y ofrecerá atención las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, informó el lanzamiento de la línea 711 bajo el lema “Una llamada, una vida salvada”, destinada a brindar asistencia inmediata a quienes necesiten comunicarse y expresar sus problemas.

El ministro subrayó que la salud mental es un tema prioritario y llamó a la sociedad, iglesias, líderes comunitarios y comunicadores a sumarse a una campaña nacional que busca reducir el estigma y promover la prevención.