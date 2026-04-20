Un problema de todos
Salud Pública anuncia medidas para fortalecer salud mental en RD
El funcionario destacó que la reforma permitirá que el presupuesto destinado a esta área sea automático y sostenido, evitando limitaciones en la atención de casos críticos y en la implementación de campañas de sensibilización
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que el Gobierno trabaja en la reformulación de la Ley de Salud Mental con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar un presupuesto sostenido para enfrentar los desafíos que afectan a la población.
Atallah explicó que en octubre pasado se depositó en el Congreso Nacional, a través del presidente del Senado, Ricardo Santos, un proyecto de modificación de la normativa vigente. La iniciativa busca dar mayor alcance a los programas de prevención, atención y acompañamiento, así como fortalecer la infraestructura de servicios de salud mental en el país.
El funcionario destacó que la reforma permitirá que el presupuesto destinado a esta área sea automático y sostenido, evitando limitaciones en la atención de casos críticos y en la implementación de campañas de sensibilización. “Estamos reformulando la ley para darle más cobertura y tener un alcance mayor de este tipo de problemas”, afirmó.
Advirtió sobre el impacto que tienen las redes sociales y la exposición constante a la violencia en la destrucción del núcleo familiar y en el aumento de conductas de riesgo. Señaló que la reproducción de patrones negativos, como el suicidio o la agresión, se multiplica cuando estos contenidos se difunden sin control.
“Es importante hacer un llamado a la tranquilidad. El mundo hay que cogerlo un poquito más suave”, expresó Atallah, al destacar la necesidad de fomentar espacios de diálogo y apoyo emocional.
El funcionario anunció la ampliación del centro de contacto y cuidado de salud mental, que ahora contará con cinco psicólogos adicionales y ofrecerá atención las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, informó el lanzamiento de la línea 711 bajo el lema “Una llamada, una vida salvada”, destinada a brindar asistencia inmediata a quienes necesiten comunicarse y expresar sus problemas.
El ministro subrayó que la salud mental es un tema prioritario y llamó a la sociedad, iglesias, líderes comunitarios y comunicadores a sumarse a una campaña nacional que busca reducir el estigma y promover la prevención.