Sociedad Dominicana de Ortopedia: discapacidad por accidentes es un grave problema naciona

Uno de los graves problemas de los accidentes de tránsito es la discapacidad en las extremidades de los sobrevivientes de los accidentes de tránsito, debido a que los accidentados dejan de ser funcionales en sus actividades cotidianas.

En ese sentido, el Capítulo de Fijación Externa de la Sociedad Dominicana de Ortopedia asegura que los médicos especialistas deben trabajar en devolver la funcionalidad de las extremidades o pies y manos.

El doctor Jean Pimentel, su coordinador, asegura que muchos de los accidentados quedan con alguna discapacidad que puede ser provisional.

Sostiene que esta condición puede ser revertida con la intervención de los médicos ortopedistas para reconstruir las manos y piernas afectadas en su funcionalidad.

Precisó que generalmente la población joven involucrada en los accidentes es la más afectada, por lo que el país pierde personas productivas que pueden aportar a la economía.

Explicó que el referido capítulo de la Sociedad Ortopedia se dedica a salvar extremidades y a minimizar también las amputaciones.

Se quejó de que lo que consideró una epidemia de vehículos de motor ha causado mucha discapacidad y muertes en República Dominicana.

Manifestó que el Capítulo trabaja con personas que antes sólo tenían como opción la amputación, y actualmente pueden salvar sus extremidades.

Dijo que el Capítulo tiene 10 años de formado, iniciado gracias a instancia de un grupo de especialistas con la mira puesta en devolver la función a las extremidades de los accidentados y niños que nacen con limitaciones.

El doctor Pimentel habló durante el “Segundo curso taller precongreso, capítulo de reconstrucción y fijación externa”, en el cual los médicos ortopedistas recibieron capacitación en el tema.

El presidente de la Sociedad de Ortopedia informó que el taller es parte de la agenda previa al Congreso Internacional de Ortopedia y Traumatología, que inicia este jueves y culmina el sábado, en el Hotel Dreams Onyx, de Punta Cana.

El doctor Héctor López dijo que en el mismo se ofrecieron cinco conferencias a cargo de disertantes nacionales y uno proveniente de Colombia y que estuvo dirigido a aquellos médicos que no podrán asistir al congreso que inicia este jueves.

Agregó que la jornada, desarrollada en un hotel de la capital, incluyó prácticas con modelos, simuladores y casos clínicos, permitiendo a los participantes adquirir destrezas manuales y criterios de decisión quirúrgica.

Los temas tratados también incluyeron pruebas de alineación y orientación en el plano frontal, sagital y clínico; reglas de las osteotomías, obtención de radiografías para el análisis de deformidades y uso de sustitutos óseos y otros recursos.