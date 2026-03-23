Qué es la tuberculosis, síntomas y por qué se conmemora el Dia Mundial de esa enfermedad

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La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas y persistentes de la humanidad. Causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede dañar otros órganos como los riñones, los huesos y el sistema nervioso.

Su transmisión ocurre por vía aérea, cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o incluso habla, liberando partículas que pueden ser inhaladas por quienes la rodean.

Los síntomas más comunes incluyen tos persistente durante más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, falta de apetito, cansancio extremo y dolor en el pecho.

En ocasiones, la tos puede estar acompañada de sangre, lo que refleja el daño pulmonar. La dificultad para respirar y el debilitamiento general del organismo hacen que la enfermedad sea devastadora si no se detecta y trata a tiempo.

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, fecha que recuerda el anuncio realizado en 1882 por Robert Koch, quien descubrió la bacteria causante de la enfermedad.

La conmemoración busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana, el acceso universal al tratamiento y la necesidad de reducir el estigma que aún rodea a quienes la padecen.

A pesar de los avances médicos, la tuberculosis sigue siendo una amenaza global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de personas mueren cada año a causa de esta enfermedad. Su impacto es mayor en poblaciones vulnerables, especialmente en contextos de pobreza, hacinamiento y falta de acceso a servicios de salud. En América Latina, incluida República Dominicana, se mantienen campañas de prevención y programas de acceso gratuito a diagnóstico y medicación, con el objetivo de reducir la incidencia y garantizar que los pacientes completen el tratamiento.