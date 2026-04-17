Seguridad Integral resalta avance de las mujeres en la seguridad privada en República Dominicana

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La creciente participación de mujeres en la industria de la seguridad privada en la República Dominicana está marcando un cambio significativo en un sector tradicionalmente dominado por hombres, consolidando una nueva etapa caracterizada por la inclusión, la profesionalización y la innovación en los servicios.

Durante su participación en Expo Sostenible, ejecutivos de Seguridad Integral destacaron este avance como parte de una evolución estructural que no solo responde a políticas de equidad, sino también al reconocimiento del valor que aporta el talento femenino en distintas áreas del negocio.

Freddy González, vicepresidente ejecutivo de la empresa, y Ligia Elena González, directora de proyectos, explicaron que la incorporación progresiva de mujeres en funciones operativas, administrativas y estratégicas ha fortalecido la capacidad institucional de las empresas del sector.

Señalaron que este crecimiento sostenido refleja una transformación cultural dentro de la industria, donde cada vez más organizaciones apuestan por equipos diversos como parte de su estrategia de desarrollo y adaptación a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Indicaron que la presencia femenina ha incidido directamente en la mejora de los estándares operativos, evidenciándose en una mayor calidad del servicio, mejor atención al cliente y en la creación de entornos laborales más equilibrados, respetuosos y eficientes.

Asimismo, subrayaron que las mujeres han demostrado altos niveles de disciplina, liderazgo y compromiso, cualidades que han sido determinantes para su posicionamiento en roles clave dentro de la seguridad privada.

En el marco del evento, también presentaron los avances de Seguridad Integral en materia de sostenibilidad, destacando iniciativas orientadas a reducir el impacto ambiental y a integrar prácticas responsables dentro de su modelo de gestión empresarial.

Finalmente, afirmaron que estos logros representan un paso firme hacia la igualdad de oportunidades y consolidan el proceso de modernización de la industria de la seguridad en el país, proyectando un futuro más inclusivo, competitivo y sostenible.