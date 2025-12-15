Síndrome del corazón festivo: qué lo provoca y cómo prevenirlo estas fiestas, según experto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cleveland. Durante las festividades, cuando aumenta el consumo de alcohol, las comidas copiosas y el estrés propio de la época, el Dr. Antonio Lewis Camargo, cardiólogo de Cleveland Clinic, advierte sobre el incremento de casos del conocido síndrome del corazón festivo.

El especialista explica que “es una arritmia cardíaca temporal (generalmente fibrilación auricular) que aparece tras consumir mucho alcohol, especialmente en celebraciones. El alcohol afecta el músculo cardíaco, altera los electrolitos y puede provocar ritmos irregulares. También influyen comidas copiosas y el estrés.”

El cardiólogo destaca que existen señales que requieren atención urgente. Según detalla: “Palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire, fatiga o debilidad. Si tienes estos síntomas, ve a urgencias y no conduzcas”. Además, recalca que estos signos pueden indicar un episodio serio que amerita evaluación inmediata.

Con relación a los desencadenantes, el Dr. Antonio Lewis Camargo precisa que “Sí, el alcohol es el factor más común (cinco o más bebidas), pero también contribuyen: Exceso de comida, especialmente salada, Estrés emocional, Deshidratación y pérdida de electrolitos.” Estas condiciones se presentan con mayor frecuencia en reuniones sociales y celebraciones.

El cardiólogo de Cleveland Clinic aclara además que este síndrome puede presentarse incluso en personas sin historial cardíaco. Tal como indica: “¡Sí! Puede ocurrir en personas jóvenes y sanas, aunque el riesgo aumenta si tienes hipertensión, diabetes, apnea del sueño, obesidad o más de 65 años”.

Para prevenirlo, el Dr. Camargo comparte una serie de recomendaciones fundamentales: “Evitar o limitar el alcohol, Moderar la comida (especialmente sal), Mantenerse hidratado, Dormir bien y controlar el estrés, Actividad física regular.” Estas medidas pueden ayudar a reducir el riesgo durante una temporada marcada por excesos.

El especialista concluye que, aunque el síndrome del corazón festivo suele ser temporal, no debe ignorarse, ya que representa una respuesta del cuerpo ante hábitos que pueden poner en riesgo la salud cardíaca durante este período del año.